Більшість християн світу відзначають Різдво – в умовах пандемії і локдауну

25 грудня християни західного і частина християн східного обряду святкують Різдво. У більш ніж 145 країнах світу – це офіційне державне свято і одне з головних релігійних свят у році. Віряни святкують народження Ісуса від Пресвятої Діви Марії.

Цього року різдвяні свята проходять на тлі пандемії COVID-19 і суворих карантинних обмежень, запроваджених у багатьох країнах, щоб стримати поширення вірусу.

Зокрема, через карантин і комендантську годину папа Римський Франциск ввечері 24 грудня провів месу в соборі Святого Петра у Ватикані раніше ніж зазвичай. Число присутніх на богослужінні було обмежене до 100. Більшість священників і всі віряни використовували маски. В інші роки месу зазвичай відвідували до 10 тисяч людей.

Ватикан також заявив, що 25 грудня папа Франциск, якому 84 роки, не звертатиметься до людей на площі Святого Петра з центрального балкона базиліки з традиційною проповіддю Urbi et Orbi (Місту і Світу).

Натомість благословення транслюватимуть онлайн зсередини Апостольського палацу.

Святкування в інших частинах Європи були скасовані або обмежені через пандемію.

Через зростання числа тих, хто заразився, в більшості європейських країн як мінімум до початку січня запроваджені суворі обмеження. Закриті ресторани, спортзали, багато магазинів і розважальні центри. Скасовані різдвяні ярмарки, громадян просять за можливості не залишати свої будинки і дотримуватися соціальної дистанції.

У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Через це понад 40 держав припинили з нею авіасполучення. У Лондоні, в також на південному сході і сході Англії оголосили жорсткий локдаун.

Відразу після Різдва в країнах Євросоюзу розпочнеться вакцинація. Компанії Pfizer і BioNTech вже заявили, що готові негайно почати поставки доз вакцини спільного виробництва. В Європейському медичному агентстві вважають, що вакцина буде ефективна і проти нового штаму коронавірусу. Влада Євросоюзу планує вакцинувати 450 мільйонів людей у 27 країнах.

Різдво Христове – одне з найважливіших християнських свят. 25 грудня Різдво святкує більшість християн, церкви яких використовують загальноприйнятий григоріанський календар також і як церковний.



Крім того, 25 грудня Різдво вшановує більша частина православних церков, яка використовує як церковний так званий новоюліанський календар, дати якого збігаються з григоріанськими. За ним церковні свята з фіксованою датою, так звані неперехідні, вшановуються в ті самі дні, що й за григоріанським календарем, але дата Великодня і пов’язаних із нею перехідних свят збігається зі святкуванням за юліанським календарем.



В Україні єдина канонічна Православна церква України, а також підрозділ Російської православної церкви – УПЦ (МП), канонічний статус якої в Україні сумнівний, – продовжують дотримуватися юліанського церковного календаря, неофіційно відомого як «старий стиль».

Так само на юліанському календарі залишилася УГКЦ, що є частиною Католицької церкви. Але віднедавна і 25 грудня теж є в Україні вихідним днем.



Юліанським календарем досі ще користується, зокрема, кілька православних і так званих давньосхідних християнських церков. Дати юліанського календаря нині «відстають» від григоріанських на 13 днів, тому для християн, які використовують юліанський календар, день Різдва, 25 грудня за його обчисленням, настане тільки 7 січня за загальноприйнятим у повсякденному житті григоріанським календарем.