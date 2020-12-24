Зеленський привітав із Різдвом християн, які відзначають його 25 грудня

Президент України Володимир Зеленський привітав із Різдвом Христовим «громадян України та мільйони людей в усьому світі, що відзначають у ці дні величне свято».

«Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят! Бережіть себе і людей поруч з вами!» – ідеться в привітанні глави української держави.

Різдво Христове відзначають 25 грудня церкви, що відзначають нерухомі свята за григоріанським і новоюліанським календарем. В Україні Різдво є державним святом і за григоріанським (25 грудня), і за юліанським календарем (7 січня).