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24 грудня 2020, Київ 20:31
Новини | Суспільство

Зеленський привітав із Різдвом християн, які відзначають його 25 грудня

Діти з Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України під час передачі президенту Володимиру Зеленському Вифлеємського вогню. Київ, 2019 рік

Президент України Володимир Зеленський привітав із Різдвом Христовим «громадян України та мільйони людей в усьому світі, що відзначають у ці дні величне свято».

«Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят! Бережіть себе і людей поруч з вами!» – ідеться в привітанні глави української держави.

Різдво Христове відзначають 25 грудня церкви, що відзначають нерухомі свята за григоріанським і новоюліанським календарем. В Україні Різдво є державним святом і за григоріанським (25 грудня), і за юліанським календарем (7 січня).

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