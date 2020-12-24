В УГКЦ спростували інформацію про рішення однієї з парафій святкувати Різдво 25 грудня

В Українській греко-католицькій церкві спростували інформацію, що парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за григоріанським календарем – 25 грудня.

Як раніше повідомляла Релігійно-інформаційна служба України, з відповідною ініціативою нібито виступили як настоятель отець Василь (Гасинець), так і самі парафіяни.

Втім, як пояснили в УГКЦ, йдеться про проведення різдвяної служби для сім’ї, яка планує виїхати за кордон, тому не зможе відвідати службу 7 січня.

«Оскільки велика родина у трьох поколіннях парафіян виїжджає за кордон і 7 січня не матиме можливості взяти участь у Різдвяному богослужінні, вони попросили 25 грудня відслужити для них Святу Літургію з літургічними різдвяними текстами. З цим я звернувся до нашого владики Йосафата Мощича, який, задля добра вірних, поблагословив це одноразово завтра зробити», – сказав отець Василь Гасинець.

При цьому отець Василь пояснив, що і він, і його парафіяни розуміють, що рішення про зміну дати святкування Різдва не можна ухвалювати на рівні окремих парафій, а це має зробити уся спільнота Української Греко-Католицької Церкви.

Раніше патріарх Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що перехід до святкування Різдва за новим стилем, тобто 25 грудня, повинен відбуватися з ініціативи мирян.