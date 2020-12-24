Папа Франциск править «пандемічну» Різдвяну месу

Папа Римський Франциск очолив Різдвяну месу в базиліці Святого Петра у Ватикані, яка цього разу відбувається з обмеженою авдиторією та іншими заходами безпеки через пандемію коронавірусної інфекції.

Святкова служба розпочалася на дві години раніше, ніж зазвичай, о 19:30 за місцевим часом (це 20:30 за Києвом). Це зроблено для того, щоб закінчити її до початку комендантської години о 22:00.

Перед месою папа Римський звернувся до народу Лівану та керівників Південного Судану, побажавши обом проблемним країнам миру та стабільності та підтвердивши своє бажання відвідати їх.

На початку цього року Ліван сколихнув масштабний вибух у столиці Бейруті, в результаті якого загинули понад 180 людей. Південний Судан намагається реалізувати угоду про уряд національної єдності, підписану в лютому, але насильство між етнічними групами триває.

Ватикан також заявив, що папа Франциск, якому 84 роки, не звертатиметься до натовпу на площі Святого Петра на Різдво з благословеннями Urbi et Orbi з центрального балкона базиліки.