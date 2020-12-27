У Словаччині стартувала вакцинація проти COVID-19

П’яте за величиною словацьке місто Нітра стало першим в країні, де почали проводити вакцинацію населення проти коронавірусу.

Першим вакцинованим у Словаччині став нітрянський медик-інфекціоніст Владімір Крчмері, який назвав вакцину проти COVID-19 Різдвяним дарунком для Словаччини й прагнув своїм кроком переконати співгромадян у необхідності вакцинації. Процедуру вакцинації Владіміра Крчмера можна було спостерігати наживо.

У неділю, 27 грудня, вакцинацію проти коронавірусу пройде президентка Словаччини Зузана Чапутова.

У відповідності до опрацьованих словацьким Міністерством охорони здоров’я заходів боротьби з COVID-19 в неділю, 27 грудня, першими будуть вакциновані медичні працівники, студенти медичних навчальних закладів, поліція, працівники соціальних служб.

Другими на черзі є пацієнти віком понад 65 років, а також хронічні й онкохворі, діабетики, психіатричні хворі. За ними до третьої категорії обов’язкової вакцинації належать особи з високим ризиком інфікованості: вчителі, представники ромських громад, безхатченки. Останніми вакцину отримають громадяни старші 18 років.

Вакцинація для громадян у Словаччині проводиться на добровільній основі і є безкоштовною. Завершити загальну вакцинацію громадян планують у березні 2021 року.

Станом на 26 грудня у Словаччині зареєстровали 166 649 людей, інфікованих COVID-19. За останній день виявили 1041 нових хворих. Кількість померлих від коронавірусу сягає 1732.