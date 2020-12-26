Ще дві країни повідомили про випадки зараження нового штаму коронавірусу

Швеція та Іспанія 26 грудня повідомили про виявлення нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

Чотири випадки інфікування виявлені в Іспанії, один – у Швеції.

Напередодні перелік країн, де виявили новий штам коронавірусу, поповнили Франція та Японія. Французька влада на два дні заборонила в’їзд пасажирам та вантажам з Великої Британії, звідки походить новий варіант вірусу.

Японія з 28 грудня тимчасово призупинить в’їзд іноземців. До країни зможуть в’їжджати тільки її громадяни, а також іноземці, які мають статус резидента. Вони повинні пройти обов’язковий 14-денний карантин днів після прибуття.

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Відтак новий штам коронавірусу виявили у Гонконгу, Сингапурі, Австралії, Франції, Японії, на Філіппінах.

Повідомлення про появу нового штаму у Великої Британії спонукало країни усього світу припинити рейси з Об’єднаного Королівства.

На COVID-19 захворіли вже майже 80 мільйонів людей у всьому світі, 1,7 мільйона людей померли.