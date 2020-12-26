Новий штам коронавірусу виявили у Франції та Японії

Франція та Японія підтвердили перші випадки нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2, який на початку цього тижня спричинив запровадження нових обмежувальних заходів у Великій Британії та глобальні обмеження на поїздки.

Як повідомило французьке агентство охорони здоров’я 25 грудня, позитивний тест на новий штам коронавірусу отримав француз, який мешкає в Англії і днями приїхав до Франції. У нього немає симптомів, він самоізолювався.

Деякі інші європейські країни також повідомляли про випадки нового штаму, який наразі видається більш заразним, ніж оригінальний коронавірус, але не більш смертоносним. Представники органів охорони здоров’я також заявили, що немає жодних доказів того, що новий штам буде стійким до вакцин.

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Міністр охорони здоров’я Японії Норіхіса Тамура на пресконференції наприкінці 25 грудня заявила, що п’ятьох людей відправили на карантин після підтвердження зараження. Вони прибули до Японії після того, як країна почала запроваджувати тимчасову заборону на в’їзд з Великої Британії.

Наразі в Японію можуть в'їжджати тільки її громадяни, а також іноземці, які мають статус резидента. Вони повинні пройти обов’язковий 14-денний карантин днів після прибуття.

Повідомлення про появу нового штаму у Великої Британії спонукало країни усього світу припинити рейси з Об’єднаного Королівства.

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Починаючи з 28 грудня, уряд США вимагатиме від усіх пасажирів авіакомпаній, що прибувають із Великої Британії, протягом 72 годин до вильоту отримати негативний результат тесту на COVID-19.

На COVID-19 захворіли вже майже 80 мільйонів людей у всьому світі, 1,7 мільйона людей померли.