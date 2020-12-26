В Україні понад 70% ліжок для хворих на COVID-19 забезпечені киснем – Ляшко

В Україні на сьогодні понад 70% ліжок, виділених для хворих на COVID-19, забезпечені киснем, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«На сьогодні понад 70% від усіх ліжок, виділених під COVID-19, забезпечені киснем. Зараз 55-60% із госпіталізованих потребують лікування киснем. Загалом у лікарнях перепрофільовано під надання медичної допомоги людям, які хворіють на коронавірусну хворобу 64 349 ліжок. З них – 44 436 ліжок із киснем і це майже 70% від усіх відведених ліжок», – написав Ляшко 26 грудня на сторінці у фейсбуці.

За словами головного санлікаря, на сьогодні у лікарнях є 29 487 вільних ліжок із киснем.

Як повідомили у МОЗ, за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 019 876 людей; одужали – 651 917; померли – 17 702.

За останню добу в Україні виявили 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 366 дітей і 198 медпрацівників. Загалом 25 грудня, за даними МОЗ, до лікарень потрапили 2 888 людей, 5 145 – одужали. 121 людина померла.