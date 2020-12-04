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04 грудня 2020, Київ 08:08
Суспільство

«Ми нікому не потрібні»: чому від COVID-19 не лікують у Нехаївці на Чернігівщині? Репортаж

«Люди хворіють. Запалення легень (пневмонія) ходить по селу швидше, ніж люди» – місцеві жителі

У Нехаївці, що на Чернігівщині, помер лікар від COVID-19. Люди б’ють на сполох – селяни хворіють на пневмонію, проте нікого не тестують. Районна лікарня хворих не приймає, а до найближчої – година їзди автомобілем. Що не розкажуть про пандемію коронавірусу в Кабінеті міністрів, до чого тут щоденна статистика, й чим живуть люди, коли, за їхніми словами, хворіє дві третини села? Репортаж Радіо Свобода із Чернігівщини.

«Люди хворіють. Запалення легень (пневмонія) ходить по селу швидше, ніж люди», – кажуть місцеві жителі.

Новенький білий із червоним маркуванням позашляхових мчить по всипаній снігом дорозі до райцентру. Від Нехаївки до Коропа, що на Чернігівщині, – 15 кілометрів їзди. Надія Григорівна разом із чоловіком їдуть в районну лікарню на рентген у супроводі місцевого фельдшера Олени. Під стінами кількаповерхової будівлі у пастельно-жовтих кольорах чоловік ледве виходить із автівки. Незабаром йому підвозять інвалідне крісло.

– У вас підозра на ковід? – запитуємо в його дружини Надії.

– Та хто його знає. Протягом восьми днів ми приймали противірусне. Була у нас температура. Але Олена Володимирівна (фельдшер із Нехаївки – ред.) каже, що потрібно зробити знімок. Чи немає там, раптом, запалення й всього іншого. А людина ще й після інсульту, – киваючи на кволого чоловіка із палицею, каже жінка.

Попід лікарнею із жовтими конвертами, в яких плівки для рентгену, ходять кілька чоловіків, покашлюючи. На центральному вході в лікарню санітарка ретельно вимиває вхід та дверні ручки після кожного відвідувача. Районна лікарня – єдине місце, де можуть обстежити нехаївчан, зібрати анамнез та виявити клінічну картину хворого.

У Нехаївці нині нікому лікувати людей. Прості маніпуляції чи діагностування перетворилися для селян, а це здебільшого люди похилого віку, в добрячий квест. Справа в тому, що тут нещодавно помер лікар, який кілька десятків років піклувався про здоров’я людей із трьох навколишніх сіл. Чи то необережність, чи то підступність нового вірусу – лікар Віктор Толочко пішов із життя, у нього діагностували COVID-19. Нині на господарстві дві медсестри і фельдшер.

Нехаївка – нова амбулаторія

Із десяток жінок середнього й похилого віку сходяться в центр села. Зрозуміти, що це центр, нам допомогла крамниця, старий, зачинений будинок культури, сільрада і невелика недоглянута школа (до речі, у зв’язку з карантином пустувала), а також мала споруда, яка виділяється із місцевого пейзажу своєю свіжістю. Нова амбулаторія – головний біль усієї громади.

– Он яка красуня стоїть, а ніхто відчиняти не хоче. Навіщо її тоді будували, – киває в бік новозбудованої сільської амбулаторії невисокий чоловік із цигаркою в роті.

– Хай нам лікаря дадуть, – кричить жінка у сірій в’язаній шапці іншій. А та їй у відповідь випалює, що пора відкривати новозбудовану амбулаторію. Решта, з десяток односельчан, згадують і виплескують усі свої гризоти.

– Знаєте, скільки людей прийшло б на його похорон? А його от так, серед ночі, щоб ніхто не знав, похоронили й усе. Навіть з ним не попрощалися. Хіба так можна? – згадує лікаря одна із жінок, які прийшли під амбулаторію. Можливо із таким станом справ у селі б змирилися, якщо б тут люди не хворіли сім’ями.

Ніхто тестів не робить. А люди хворіють
Тамара Півторак

«Ніхто тестів не робить. А люди хворіють. Запалення легень бігає по селу швидше, ніж люди ходять. Такого ніколи не було, щоб у нас завалом клало людей, сім’ями. Було, десь колись хтось захворів. Один-двоє. Але щоб так, як зараз, та ще й із запаленням легень… Якщо захворів у Нехаївці – їдь у Короп (районний центр– ред.). Там одразу запитують, а хто твій сімейний лікар. А наш сімейний лікар уже на могилках. Поховали. Від ковіда»? – каже місцева жителька Тамара Півторак. Вона одна із найбільш активних спікерів серед громади.

У нас є он там, де «бабовня» (так місцеві називають геріатричний пансіонат, який розташований разом із амбулаторією на краю села – ред.), стара амбулаторія. Але туди ж і йти далеко, і лікаря немає», – додає жінка.

Новозбудована амбулаторія у селі Нехаївка, яка так і не запрацювала
Новозбудована амбулаторія у селі Нехаївка, яка так і не запрацювала

COVID-19 в Нехаївці

Тетяна Ганжар у Нехаївці працює медсестрою. За спиною досвід близько 20 років. Вона перехворіла на ковід, хоча дізналася про це не одразу.

Медсестра Тетяна Ганжар отримує 4500 гривень заробітної плати за півтори ставки
Медсестра Тетяна Ганжар отримує 4500 гривень заробітної плати за півтори ставки

– Я була у відпустці. З чоловіком збиралися рубати курей. Я відчула в тілі слабкість. Не змогла працювати. Тоді наш ще живий сімейний лікар мені назначив лікування. Уколи, крапельниці. Мені ще, пригадую, так дихати важко було. Ще з’явився кашель. Тоді мене відправили в район зробити рентген. На ньому, мені показували, усе біле було. З’явився кашель. Десь через шість днів після того я це все викашляла і все минуло.

Лікувалася під час відпустки, і от потрібно виходити на роботу. Необхідно було ще повторний рентген зробити і в той час уже наш лікар Віктор Андрійович потрапив у реанімацію. Наш керівник направив мене на тестування, каже: «Ось зараз будуть робити тестування, сходи, зроби». Як не дивно, на шістнадцятий день після захворювання результат був позитивний. Тоді я пішла на лікарняний ще на 15 днів.

За словами жінки, раніше ані медперсонал, ані населення – ніхто не тестував. Її тестування, підозрює вона, пов’язане лише з тим, що сімейний лікар, із яким медсестра працювала, – потрапив у реанімацію із позитивним результатом тесту на ковід.

Жителька села на Чернігівщині розповідає про те, як там лікують COVID-19
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Жителька села на Чернігівщині розповідає про те, як там лікують COVID-19

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Ще одну історію, ковідну, нам розповіла місцева жителька Галина Негрій. В її сестри діагностували пневмонію, вона потрапила в районну лікарню. Та коли стан здоров’я почав погіршуватися, то одразу ж розпочалися нові проблеми й нові виклики.

Ми нікому не потрібні. Ні тут, ні там. Та ніде не потрібні
Галина Негрій

– У моєї сестри діагностували пневмонію. Вона лікувалася вдома, три дні пролікувалася. Потім поїхала в лікарню й добу лежала з киснем, нічого їй не допомогло. Так, як вона у важкому стані, її відправляють на Бахмач (місто в Ніжинському районі, що займає годину їзди на автомобілі від Нехаївки –ред.). Туди відправляють тому, що не зроблений тест і ніде нас більше не приймають. Нам лікарка сказала, що, мовляв, у нас тести не роблять, тому й ніде не приймають мою сестру.

Місцевий автомобіль швидкої допомоги, сказали лікарі, не підходить для транспортування – погана подача кисню. Не довезуть. Викликають швидку із Бахмача, там начебто хороший кисень. Виявляється, приїхав спеціальний ковідний автомобіль. У виписці, яку дають на руки, написано – пневмонія і підтверджений ковід.

Утім, тест ніхто не робив, ніхто нічого не бачив. Та яка машина була, то не машина, а катафалк. Холодно, голі нари і вона з температурою. А що з нею буде? Довезуть, то довезуть. А якщо ні, то все одно довезуть. У Бахмачі ще гірше. Там ні туалета немає… Як у тюрмі, немає в кого що запитати.

Забрали сестру у ковідне відділення. У ковідну палату. Коли дійшло до діла: «так у вас тест не роблений?» – кажуть лікарі. Переводять в іншу палату. Добре. Тест зробили. У ковідну палату поклали. А де безкоштовний пакет лікування, про який всі говорять? Де воно? Раз винесли список на кілька тисяч гривень. Другий раз винесли список на тисячі гривень. То де ж те безкоштовне лікування? Це ось так ми комусь потрібні… Ми нікому не потрібні. Ні тут, ні там. Та ніде не потрібні, – ледь не монологом переповідає історію своєї рідної сестри Галина Негрій.

COVID криється в деталях

Здавалося б, у цій історії села амбулаторія стає на задній план. Хтось із натовпу вигукне, що в районі їм сказали, що в Нехаївці хворіє дві третини села із населенням понад тисячу людей. Згадали про проблеми із обстеженням, лікуванням, браком коштів. Та ще й, щоб добратися в райцентр на автомобілі сільської медицини, потрібно заплатити 200 гривень за пальне.

Тим часом у старій амбулаторії, яка за кілька кілометрів від села, чергують дві медсестри. Фельдшер поїхала із пацієнтами в районний центр. За півтори ставки – медсестри та діловода – Тетяна Ганжар отримує 4500 гривень. Інша медсестра ще менше. Понівечені кабінети, інформаційні панелі й інвентар переносять нас у далекі 60-і роки. Ті, хто застав цей час, відразу помітили цю картинку.

У приміщенні старої амбулаторії в селі Нехаївка
У приміщенні старої амбулаторії в селі Нехаївка

«Я пам’ятаю, коли був малий, наприкінці 80-х, ось така картина була у нашій поліклініці», – каже один із операторів Радіо Свобода, який теж перебував у Нехаївці. Цей елемент репортажу ми залишаємо навмисне. Диявол криється в деталях, можливо і в цих деталях: в ліхтарі на одних дротах, заплямованою таблицею для перевірки зору, інформаційному стенді, датованому 1960-м роком і, навіть, годиннику 1931 року.

«Тут ковідних приймати не можна. Ми не приймаємо їх тут. Тут лише терапія для хворих із хронічними захворюваннями», – вказує на кілька дерев’яних ліжок зі старими покривалами медсестра.

У Нехаївці усі все розуміють. І що лікаря вкрай складно знайти для глибинки, й те, що історичне минуле у вигляді амбулаторії пора зачиняти й переходити у новозбудоване приміщення. А ще більше розуміють, наскільки ця картина ілюструє життя села і місцеву медицину.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до головного лікаря комунальної установи «Коропський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги». Утім, Микола Сьомака відмовився спілкуватися.

Від початку пандемії коронавірусу в Україні на COVID-19 захворіли 26 422 медичних працівники, з яких померло – 258.

Станом на 2 грудня в Україні інфікувалося 758 264 людини, 369 054 із них вилікувалися. 12 717 – померли.

У світі, станом на 2 грудня, виявили понад 63,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 1,4 мільйона людей, одужали майже 41 мільйон.

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