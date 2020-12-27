В Україні за добу виявили найменшу за два місяці кількість нових випадків COVID-19

В Україні за добу виявили 6 113 нових випадків COVID-19. Згідно з даними на сайті РНБО, це найменша кількість нових випадків з 25 жовтня.

За добу на території країни здійснили найменшу за кілька місяців кількість тестувань – 24 978. Серед них 19 543 – методом ПЛР. Для порівняння 27 листопада, у день, коли виявили рекордну кількість випадків COVID-19 – 16 294, – в Україні здійснили 67 348 тестів (з них 43 458 методом ПЛР).

За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, госпіталізували 1 674 людини, одужала 6 621 особа, летальних випадків – 72.

Загалом за час пандемії кількість випадків COVID-19 в Україні досягла 1 025 989. Одужали 658 538 людей, хворіє – 349 677, померли –17 774.