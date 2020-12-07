Волонтерами для «людей на самоті» під час пандемії COVID-19 стали 7 тисяч людей – Мінсоцполітики

Близько семи тисяч молодих волонтерів відгукнулися на заклик Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Української волонтерської служби підтримати людей, які опинилися на самоті під час пандемії COVID-19, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

«З початку карантину вони (волонтери – ред.) здійснили 15 тисяч телефонних дзвінків, зокрема людям літнього віку, а також людям із інвалідністю, багатодітним батькам – усім, хто звернувся за підтримкою, в межах проєкту «Мій телефонний друг». В Україні проживають 2,7 мільйона осіб із інвалідністю та 740 тисяч громадян похилого віку, які проживають одиноко – для них та для багатьох інших категорій населення обмеження контактів та самоізоляція стали справжнім випробуванням», – повідомили у Мінсоцполітики.

Проєкт «Мій телефонний друг» започаткували в Україні у червні. Щоб знайти «телефонного друга» для себе або знайомої людини, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію: 0 800 202 147 (з понеділка до п’ятниці з 12:00 до 20:00). А, щоб стати волонтером проєкту, треба зареєструватися за посиланням.