У Мінсоцполітики озвучили статистику звернень через домашнє насильство в Україні

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що протягом 2020 року в Україні спостерігається зростання звернень щодо домашнього насильства.

«У кожній другій родині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, є прояви насильства. Через пандемію ситуація погіршилася. Ми побачили зростання рівня домашнього насильства. Тільки за цей рік ми бачимо сплеск звернень з приводу насильства на 66%», – повідомила Лазебна.

За даними Мінсоцполітики, у числі усіх звернень про домашнє насильство – найбільше від жінок: 86%, чоловіки – 12% і 2% – діти.

«Обліковано 197 звернень щодо вчинення домашнього насильства стосовно осіб з інвалідністю. 23 тисячі осіб охоплено соціальними послугами з приводу домашнього насильства в центрах соціальних служб», – повідомили у Мінсоцполітики.

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Повідомляється, що нині в Україні соціальні послуги через учинення домашнього насильства надають 396 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, діють 29 притулків для надання постраждалим допомоги, 2 центри медико-соціальної реабілітації і 10 центрів денного перебування постраждалих осіб.