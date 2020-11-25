Держсекретар США зробив заяву у Міжнародний день боротьби проти насильства над жінками

Держсекретар США Майк Помпео виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, передає «Голос Америки»​.

Держсекретар Майк Помпео нагадав, що жінки особливо сильно постраждали від пандемії COVID-19.

«У всьому світі насильство по відношенню до жінок щорічно завдає шкоди не тільки мільйонам жінок і дівчаток, але також їх громадам і родинам, – констатував держсекретар. – Насильство щодо жінок на робочому місці, вдома, в школі або в результаті конфлікту або кризи неприпустимо. Сполучені Штати визнають вроджену гідність кожної жінки і дівчанки і докладають зусиль щодо запобігання насильства по відношенню до жінок і боротьбі з ним».

«Кожна жінка і дівчинка заслуговує життя, в якому немає місця насильству. Ліквідація насильства по відношенню до жінок усуває серйозні перешкоди на шляху до розширення прав і можливостей жінок, дозволяючи їм ставати першопрохідцями, новаторами і лідерами.

Кожна жінка і дівчинка заслуговує життя, в якому немає місця насильству

Ці зусилля вимагають самовіддачі від урядів, приватного сектора і громадянського суспільства, щоб домогтися стійких результатів.

Сполучені Штати з гордістю відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 25 листопада і 16 днів активізму проти гендерного насильства», – наголошується в заяві глави зовнішньополітичного відомства США.

«Сполучені Штати визнають, що пандемія COVID-19 унікальним чином і непропорційно сильно вплинула на жінок – від збільшеного рівня насильства по відношенню до жінок до посилення нестабільності зайнятості», – зазначив Помпео.

Міжнародній спільноті пора об'єднатися, щоб покласти край насильству щодо жінок, підтримати жертв і розширити їх можливості, щоб вийти з пандемії COVID-19 сильнішими, ніж будь-коли раніше.

Сполучені Штати віддані цій справі в ім'я національної безпеки, глобального процвітання, а також прав і гідності жінок і дівчаток у всьому світі, наголосив Держсекретар США.

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