«Річ у тім...»: фоторепортаж із експозиції проти домашнього насильства у Києві

У Києві на Михайлівській площі відкрили експозицію «Річ у тім…», присвячену проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві.
Відвідувачам представлено 16 предметів, що були причетні до реальних подій, пов’язаних із домашнім насильством, наприклад, в’язка ключів, рушник чи м’яка іграшка.
Виставка відбувається з нагоди світової акції «16 днів проти насильства». Відсканувавши розміщені поруч із експонатами QR-коди, можна почути реальні історії його жертв або свідків.
Відвідувачам представлено 16 предметів, що були причетні до реальних подій, пов’язаних із домашнім насильством, наприклад, в’язка ключів, рушник чи м’яка іграшка.
Виставка відбувається з нагоди світової акції «16 днів проти насильства». Відсканувавши розміщені поруч із експонатами QR-коди, можна почути реальні історії його жертв або свідків.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ