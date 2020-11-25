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25 листопада 2020, Київ 16:50
Фотогалереї

«Річ у тім...»: фоторепортаж із експозиції проти домашнього насильства у Києві

У Києві на Михайлівській площі відкрили експозицію «Річ у тім…», присвячену проблемі домашнього насильства у будь-якому його прояві.

Відвідувачам представлено 16 предметів, що були причетні до реальних подій, пов’язаних із домашнім насильством, наприклад, в’язка ключів, рушник чи м’яка іграшка.

Виставка відбувається з нагоди світової акції «16 днів проти насильства». Відсканувавши розміщені поруч із експонатами QR-коди, можна почути реальні історії його жертв або свідків.
У відкритті виставки взяла участь перша леді Олена Зеленська
1 У відкритті виставки взяла участь перша леді Олена Зеленська
Також у відкритті виставки взяли участь віцепрем&rsquo;єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс і посол Канади в Україні Лариса Галадза, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, українські посадовці і представники міжнародних та громадських організацій
2 Також у відкритті виставки взяли участь віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс і посол Канади в Україні Лариса Галадза, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, українські посадовці і представники міжнародних та громадських організацій
Посол Канади в Україні Лариса Галадза
3 Посол Канади в Україні Лариса Галадза
Загалом правоохоронці зареєстрували за 9 місяців цього року майже 158 тисяч заяв і повідомлень щодо домашнього насильства. Відповідно до розрахунків Інституту демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, щорічно понад мільйон українок стикається з фізичною та сексуальною агресією в сім&rsquo;ї. І більшість із них мовчать
4 Загалом правоохоронці зареєстрували за 9 місяців цього року майже 158 тисяч заяв і повідомлень щодо домашнього насильства.

Відповідно до розрахунків Інституту демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, щорічно понад мільйон українок стикається з фізичною та сексуальною агресією в сім’ї. І більшість із них мовчать
Відсканувавши розміщені поруч з експонатами QR-коди, можна почути реальні історії жертв або свідків домашнього насильства
5 Відсканувавши розміщені поруч з експонатами QR-коди, можна почути реальні історії жертв або свідків домашнього насильства
&laquo;&hellip;В мене краща подружаня живе в Одесі. До себе позвала на травневі. Ну клас! Морько, тусич. Експрес вже через годину. А бойфренд мій сцену закотив. Ревнивий він у мене. Я валізу складаю, а він у ванній заперся. Штош, думаю, попустить зараз. А тут він вибігає та б&rsquo;є ножицями манікюрними мене в шию, прикинь? У артерію влучив. І поїхала я не на вокзал, а до реанімації. А по дорозі від втрати крові я й померла&hellip;&raquo;
6 «…В мене краща подружаня живе в Одесі. До себе позвала на травневі. Ну клас! Морько, тусич. Експрес вже через годину. А бойфренд мій сцену закотив. Ревнивий він у мене. Я валізу складаю, а він у ванній заперся. Штош, думаю, попустить зараз. А тут він вибігає та б’є ножицями манікюрними мене в шию, прикинь? У артерію влучив. І поїхала я не на вокзал, а до реанімації. А по дорозі від втрати крові я й померла…»
&laquo;&hellip;Він прийшов пізно. Я сказала: &laquo;Треба заплатити за садочок. А ще нам вимкнули інтернет&raquo;. Він схопив мене за волосся і вдарив об стіну. А потім почав душити тим, що було під рукою. Це був плюшевий ведмедик. Іграшка нашої доньки. Його звали Джо. Іграшку так звали&hellip;&raquo;
7 «…Він прийшов пізно. Я сказала: «Треба заплатити за садочок. А ще нам вимкнули інтернет». Він схопив мене за волосся і вдарив об стіну. А потім почав душити тим, що було під рукою. Це був плюшевий ведмедик. Іграшка нашої доньки. Його звали Джо. Іграшку так звали…»
&laquo;&hellip;Вітчим сказав, що то така гра. І що за правилами мамі розповідати не можна. То наш секретик. Будемо кіно знімати. Для цього треба роздягтися та лягти&hellip; Це так боляче було. Вітчим дуже важкий. Але плакати за правилами не можна. Треба посміхатися, бо то кіно. Якщо буду посміхатися, підемо до зоопарку. Але ми нікуди так і не пішли&hellip;&raquo;
8 «…Вітчим сказав, що то така гра. І що за правилами мамі розповідати не можна. То наш секретик. Будемо кіно знімати. Для цього треба роздягтися та лягти… Це так боляче було. Вітчим дуже важкий. Але плакати за правилами не можна. Треба посміхатися, бо то кіно. Якщо буду посміхатися, підемо до зоопарку. Але ми нікуди так і не пішли…»
&laquo;&hellip;Я на піаніно граю. Хотіла на роботу піти. А чоловік проти цього завжди був. Дома, мовляв, сиди. Кому потрібні в райцентрі твої шопени? Влаштувалася у клуб. Чоловік запропонував на природі подію відсвяткувати. Сіли у машину. Він вдарив мене по обличчю. Я свідомість втратила. Отямилася в гаражі. Місяць сиділа майже у темряві. Приносив мені їжу на таці. Тільки тацю цю й бачила. А ще уявляла, що стіна &ndash; то піаніно. Гами грала&hellip; Щоб з глузду не з&rsquo;їхати&hellip;&raquo;
9 «…Я на піаніно граю. Хотіла на роботу піти. А чоловік проти цього завжди був. Дома, мовляв, сиди. Кому потрібні в райцентрі твої шопени? Влаштувалася у клуб. Чоловік запропонував на природі подію відсвяткувати. Сіли у машину. Він вдарив мене по обличчю. Я свідомість втратила. Отямилася в гаражі. Місяць сиділа майже у темряві. Приносив мені їжу на таці. Тільки тацю цю й бачила. А ще уявляла, що стіна – то піаніно. Гами грала… Щоб з глузду не з’їхати…»
&laquo;&hellip;За день заморилася. Та стріляли ще знову неподалік села. Канонада була. Ледь заснула. Він пізно вернувся. Увімкнув світло по всій хаті. Почав орати, шо дурний. Що я погана господарка. Що зима, а піч не натоплена. Схопив за волосся, потяг на кухню. Поліном по хребту почав бити. А я шо? А ні шо. Підвелася та пішла. Піч топити ж треба&hellip;&raquo;
10 «…За день заморилася. Та стріляли ще знову неподалік села. Канонада була. Ледь заснула. Він пізно вернувся. Увімкнув світло по всій хаті. Почав орати, шо дурний. Що я погана господарка. Що зима, а піч не натоплена. Схопив за волосся, потяг на кухню. Поліном по хребту почав бити. А я шо? А ні шо. Підвелася та пішла. Піч топити ж треба…»
Експозиція на Михайлівській площі у Києві триватиме до 10 грудня, а в інших містах України представники поліції організують заходи-продовження кампанії проти домашнього насильства. Міжнародна акція &laquo;16 днів проти насильства&raquo; проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня
11 Експозиція на Михайлівській площі у Києві триватиме до 10 грудня, а в інших містах України представники поліції організують заходи-продовження кампанії проти домашнього насильства.

Міжнародна акція «16 днів проти насильства» проходить щорічно з 25 листопада по 10 грудня
Національна &laquo;гаряча лінія&raquo; для попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації: 0&nbsp;(800)&nbsp;500&nbsp;335 або 116&nbsp;123 (з мобільного) (безплатно зі стаціонарних і мобільних телефонів будь-яких операторів по всій території України)
12 Національна «гаряча лінія» для попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації: 0 (800) 500 335 або 116 123 (з мобільного) (безплатно зі стаціонарних і мобільних телефонів будь-яких операторів по всій території України)
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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