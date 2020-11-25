«Річ у тім...»: фоторепортаж із експозиції проти домашнього насильства у Києві

8 «…Вітчим сказав, що то така гра. І що за правилами мамі розповідати не можна. То наш секретик. Будемо кіно знімати. Для цього треба роздягтися та лягти… Це так боляче було. Вітчим дуже важкий. Але плакати за правилами не можна. Треба посміхатися, бо то кіно. Якщо буду посміхатися, підемо до зоопарку. Але ми нікуди так і не пішли…»