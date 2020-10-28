Суд призначив підготовче засідання у справі про напад і спробу зґвалтування жінки в поїзді

Солом’янський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням чоловіка у нападі та спробі зґвалтування жінки у вагоні поїзда сполученням Маріуполь – Київ. Як повідомляє прес-лужба Київської міської прокуратури, підготовче засідання відбудеться 24 листопада.

Крім того, повідомляється, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

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«Чоловіку інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та кримінального проступку за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років», – йдеться в повідомленні.

1 серпня стало відомо, що на пасажирку поїзда сполученням Київ-Маріуполь було здійснено напад, зловмисника, 45-річного раніше судимого чоловіка затримали. У поліції повідомляли, що «застосувавши фізичну силу до жінки, п’яний зловмисник намагався задовольнити статеву пристрасть». За цим фактом були відкриті два кримінальні провадження.