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02 листопада 2020, Київ 11:55
Політика

У 85% випадках убивці журналістів залишаються безкарними: США закликають розслідувати усі напади

На Вадима Комарова напали 4 травня 2019 року. у Черкасах. Він провів у комі 46 днів і помер, не прийшовши до тями. Журналіст публікував резонансні матеріали, які викривали корупцію. До того на нього уже двічі скоювали напади.

США закликали уряди країн світу провести незалежні та прозорі розслідування вбивств, нападів на журналістів та погроз на їхню адресу. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту, опублікованій 2 листопада до Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів.

США закликали реформувати правоохоронні системи, які уможливлюють погане поводження з журналістами та скасувати закони, що обмежують свободу слова.

Про це йдеться в заяві, речниці Держдепартаменту Морган Ортагус з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається в понеділок, 2 листопада.

Вільна преса необхідна громадянам
Морган Ортагус


«Вільна преса необхідна поінформованим громадянам. Енергійна преса може, наприклад, викривати корупцію, проливати світло на порушення прав людини і надавати громадськості важливу інформацію за часів криз», – йдеться в заяві/

Речниця Держдепартаменту зазначила, що в багатьох місцях журналісти, які виконують цю важливу роль, можуть піддатися атакам з боку авторитарних режимів і кримінальних організацій.

Речниця Держдепу США нагадала, що з початку століття в усьому світі було вбито понад півтори тисячі журналістів, і у більш ніж в 85 % випадків вбивці залишаються безкарними.

«Журналісти в усьому світі також стикаються з переслідуваннями, погрозами, довільними затриманнями і політично мотивованими переслідуваннями. Під час пандемії COVID-19 авторитарні уряди Китаю, Венесуели, Ірану та інших країн використовували COVID-19 як привід для погроз, затримань і нападів на журналістів. Журналісти-жінки стикаються зі специфічними ризиками, включаючи кібер-троллінг, наклеп і інші гендерні загрози та насильство».

За словами Ортагус, уряди, які не вирішують проблему порушень та злочинів проти журналістів, а також самі вчиняють зловживання, створюють умови для безкарності.

США закликають уряди проводити незалежні і прозорі розслідування погроз на адресу журналістів, нападів на них і вбивств
Заява Держдепу США


«Неурядові організації відносять Китай, Північну Корею та Туркменістан до країн з найгіршими показниками свободи преси, а Сирію і Мексику – до числа найбільш небезпечних. Згідно з оцінками Комітету захисту журналістів, Китай, Туреччина, Саудівська Аравія і Єгипет ув'язнюють більше журналістів за їхні роботу, ніж інші країни», – йдеться в заяві.

«У цей Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів США закликають уряди проводити незалежні і прозорі розслідування погроз на адресу журналістів, нападів на них і вбивств журналістів, реформувати поліцейську практику, яка дозволяє жорстоко поводитися з журналістами, а також скасувати закони і практики, що обмежують свободу висловлювання», – наголошується в заяві зовнішньополітичного відомства США.

За різними даними починаючи з 199й року були убиті понад сім десятків українських журналістів.

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