20 років від вбивства Гонгадзе: Радіо Свобода отримало ексклюзивне відео з журналістом

До 20 річниці вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Радіо Свобода отримало ексклюзивне відео від дружини загиблого – Мирослави Гонгадзе. Це кадри із її власного архіву, які вперше були оцифровані цьогоріч.

Кадри є частиною відеоподкасту «Гія: невідома історія Георгія Гонгадзе», створеного Радіо Свобода спеціально до річниці вбивства журналіста. Це історія про життя Георгія, розказана його близькими, друзями та колегами: про успіхи та невдачі, його непростий характер та сміливість.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Замовником убивства Георгія Гонгадзе слідство визнало колишнього міністра МВС Юрія Кравченка, який давно вже був мертвим. За офіційною версією, у 2005 році Кравченко вчинив самогубство двома пострілами в голову. Родина Гонгадзе вважає, що справжніх замовників вбивства досі не названо.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.