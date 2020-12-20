В Україні за минулу добу зафіксували 8 325 випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби, 19 грудня, виявили 8 325 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

«Зокрема, захворіли 443 дітей та 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 037 осіб, летальних випадків – 116, одужало – 6 626 осіб», – повідомив Степанов.

Повідомляється, що напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області (814), Києві (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Згідно з повідомленням, за минулу добу здійснено 39 941 тестування.

За весь час пандемії в Україні захворіли 964 448 людини, одужало – 581 162, померли – 16 585.