Єврокомісія запропонувала оновлені правила для в’їзду в ЄС через нові штами коронавірусу

Європейська комісія 25 січня запропонувала нові вимоги в’їзду для людей які подорожують з-поза меж Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба органу.

«Щоб відобразити останні наукові поради, Комісія також пропонує оновлені критерії з урахуванням швидкості тестування, позитивності тестування та виявлення варіантів, що викликають занепокоєння, при ухваленні рішення про застосування обмежень на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу з країн, що не є членами ЄС», – йдеться в повідомленні.

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В Єврокомісії пропонують вимагати у всіх людей, які прибувають з-за меж ЄС, надати негативний ПЛР-тест перед посадкою в літак. Тест необхідно зробити не раніше ніж за 72 години до вильоту. Громадяни та резиденти ЄС, а також члени їх сімей повинні мати можливість пройти тест після прибуття.

Від вимоги надати негативний ПЛР-тест повинні бути звільнені транскордонні працівники та перевізники – їх можуть попросити надати негативний результат експрес-тесту на антигени після прибуття. Особливий порядок хочуть розробити і для екіпажів літаків.

Також в Єврокомісії хочуть створити спільну спеціальну форму для відстеження місця перебування осіб, що в’їхали до країни (Passenger Locator Form).

Єврокомісія оновила критерії, які слід враховувати при розгляді питання про зняття обмежень на несуттєві поїздки з країн з-за меж ЄС:

14-денний кумулятивний показник реєстрації нових випадків коронавірусу, тобто загальна кількість нових зареєстрованих випадків на 100 000 населення за попередні 14 днів повинен бути не більшим від 25,

Рівень тестування, тобто кількість тестів на 100 тисяч осіб, проведених за попередні 7 днів, має перевищувати 300,

Рівень позитивності тестів, тобто відсоток позитивних тестів серед всіх проведених тестів за попередні 7 днів, не має перевищувати 4%,

Врахування характеру вірусу, присутнього в країні.

Після цього Рада ЄС повинна розглянути пропозицію Єврокомісії. Якщо пропозиція буде прийнята, держави-члени повинні будуть реалізувати викладені положення і переглянути список країн з-за меж ЄС, для яких обмеження повинні бути зняті на тлі оновлених критеріїв.