Більше половини українців вважають вакцинацію від COVID-19 потрібною – опитування

Майже 63% українців вважають вакцинацію потрібною, щоб здолати епідемію коронавірусної хвороби – про це йдеться у висновках соціологічного дослідження Харківського інституту.

Дослідження здійснювалося в грудні 2020 року, його результати Інститут оприлюднив 25 січня. Участь взяли 1 500 людей, з якими провели особисті інтерв’ю.

«Більшість опитаних (63%) вважає, що вакцинація потрібна всім, бо це виробляє колективний імунітет та несе користь людині і допоможе подолати епідемію коронавірусу, яку 86% українців вважає «реальною загрозою», – йдеться в повідомленні дослідників.

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Згідно з текстом дослідження 36,8% респондентів вважає, що вакцинація дозволить забезпечити колективний імунітет, ще 26,1% апелюють до того, що вона захистить вакциновану людину.

Водночас відсоток українців, які готові робити щеплення, нижчий – близько 40%, 47% не готові.

Основні побоювання щодо вакцини: побічні ефекти, які можуть виникнути (50,6%), те, що вакцини були розроблені дуже швидко і можуть становити небезпеку (43,5%), неналежне зберігання і перевезення вакцин (22,4%). 16,5% опитаних вірять, що вакцини – це «викачування грошей із населення фармацевтичними компаніями», 10% побоюються чіпування. 14,8% не мають застережень, а 7,4% вважають, що вакцини будуть доступні лише доступним людям.

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«Майже третина громадян вірить у конспірологічні теорії навколо пандемії, що також впливає на ставлення до вакцини. Серед найбільш поширених теорій – три: про те, що епідемія є результатом невдалих біологічних експериментів; що епідемія – це диверсія з боку США або Китаю; що епідемія вигадана для перерозподілу капіталу у світі», – зазначають дослідники.

Також респонденти виявляли інтерес до таких даних про вакцини: можливі побічні ефекти, результати застосування, процес вакцинації в інших країнах, механізм дії, виробництва та сертифікації вакцини.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.