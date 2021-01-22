Угорщина схвалила російську вакцину всупереч закликам до європейської солідарності

Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, яка дала офіційний дозвіл на використання російської вакцини від коронавірусу всупереч наголосам Брюсселя на солідарності та на узгодженості дій у боротьбі з пандемією COVID-19.

Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Єврокомісію, на початку січня підкреслила: «Ми усі погодилися і зобов’язалися законом, що не буде паралельних переговорів, не буде паралельних контрактів, отже ми працюємо як 27 (країн – членів ЄС). Ми разом ведемо переговори, разом закуповуємо і разом проводимо щеплення».

Але уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який відомий приязністю до президента Росії Путіна, заявив про готовність купувати і російську, і китайську вакцини, щоб мати досить доз для якнайшвидшої масової імунізації населення.

«Нам не потрібні виправдовування, нам потрібні вакцини», – заявив Орбан 21 січня, додавши, що він очікує, що угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, який у п’ятницю відвідував Москву, укладе контракт на закупівлю російської вакцини «Спутнік V».

В ЄС вже затверджено використання двох вакцин від коронавірусу: Pfizer-BioNTech та Moderna, і кампанія щеплень у Євросоюзі почалася 27 грудня.

Очікують, що за тиждень Європейське агентство лікарських засобів оголосить результати перевірок і визначиться також з вакциною AstraZeneca.

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Російські розробники повідомили, що цього тижня подали на перевірку європейській агенції свою вакцину.

Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що ЄС буде повністю забезпечений вакцинами, бо вже уклав замовлень на придбання 2,3 мільярдів доз від принаймні шести фармацевтичних компаній: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Curevac, SANOFI-GSK.

Але деякі європейські країни в середині січня скаржилися, що компанія Pfizer надала менше доз вакцини, ніж планували.

Pfizer заявляла, що затримки тимчасові і що компанія зараз удосконалює виробництво, щоб різко збільшити постачання вакцини вже найближчим часом.

Російську вакцину «Спутнік V» вже використовують в Об'єднаних арабських еміратах та в Аргентині.