Влада Росії заявила, що Туркменистан зареєстрував вакцину Sputnik V

Російський фонд прямих інвестицій заявив, що Туркменистан зареєстрував російську вакцину від коронавірусу Sputnik V. Попри це Ашгабат стверджує, що у країні немає підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

«Туркменистан став першою країною в Центральній Азії, яка офіційно схвалила використання вакцин Sputnik V на своїй території», – мовиться у заяві фонду, який сприяв розробці вакцини. У фонді додали, що вакцина була зареєстрована за дозволом на екстрене використання без додаткових клінічних досліджень.

Туркменистан – єдина країна в Центральній Азії, яка досі офіційно не повідомляла Всесвітню організацію охорони здоров’я про випадки захворювання на COVID-19. У серпні ВООЗ висловила занепокоєння збільшенням кількості нетипових випадків пневмонії у Туркменистані та безрезультатно закликала Ашгабад дозволити організувати незалежні тести на коронавірус у країні. Туркменські чиновники дотримуються своєї версії статистики, відповідно до якої не зафіксовано випадків зараження. Попри це ознаки спалахів хвороби спостерігаються у школах та лікарнях, все більше людей госпіталізують.

Також спостерігається зростання випадків коронавірусу у сусідніх державах. Багато громадян Туркменистану повідомляють, що залишаються вдома, попри хворобу. Вони побоюються, що під час поїздки до лікаря можна інфікуватися коронавірусом, адже в лікарнях велика кількість пацієнтів повідомляють про симптоми, схожі на COVID-19. Тіла жертв легеневих захворювань доставляють родичам у спеціальних поліетиленових пакетах.

У всій країні з’являється незвично багато свіжих могил, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода.

Російську вакцину Sputnik V офіційно схвалили для використання у кількох країнах, зокрема Алжирі, Аргентині, Білорусі, Болівії, Палестині, Парагваї та Венесуелі.