COVID-19: Путін доручив з наступного тижня почати масову вакцинацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін доручив з наступного тижня почати масову вакцинацію від коронавірусу в Росії.

«Нам потрібно переходити від масштабної до масової вакцинації... Наша вакцина не вимагає при перевезенні якихось екстрених умов, таких як мінус 50, мінус 70 градусів. У нас все набагато простіше і ефективніше працює», – сказав Путін на нараді з членами уряду по відеозв’язку.

Віцепрем’єр Тетяна Голікова завила, що масова вакцинація розпочнеться 18 січня.

Росія, яка у світовій статистиці щодо захворюваності COVID-19 перебуває на четвертому місці, почала вакцинацію населення в грудні, хоча препарат Sputnik V центру ще проходив завершальну фазу клінічних випробувань.

За даними російського Фонду прямих інвестицій, цією вакциною вже прощеплені півтора мільйона росіян. Експерти ж висловлюють сумніви щодо реальності таких цифр.