Колоти чи не колоти: український міністр назвав російську вакцину проти COVID-19 «гібридною зброєю Росії проти України»

Українська фармацевтична компанія за підтримки впливового проросійського опозиційного депутата подала заявку до уряду на реєстрацію Sputnik V, російської вакцини від COVID-19, – повідомляє Reuters. «Це досить суперечлевий крок, з огляду на ворожі відносини двох країн» – ідеться в повідомленні. Мова йде про харківську фармацевтичну компанію «Біолік», яка подала документи на сертифікацію російської вакцини за підтримки депутата від «Опозиційної платформи за життя» Віктора Медведчука, кума російського президента Володимира Путіна.

Україна та Росія перебувають у стані конфлікту з моменту анексії українського Криму Росією у 2014 році та участі російських регулярних військ у війні на Донбасі на сході України, де, за даними українського уряду, загинули майже 14 тисяч людей.

Український уряд досі заперечував можливість швидкого затвердження вакцини Sputnik V, або й затвердження взагалі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю газеті «День» назвав вакцину «гібридною зброєю Росії проти України».

Українська фармацевтична компанія «Біолік» заявила на своєму веб-сайті, що подала заявку на реєстрацію в Україні Gam-COVID-Vac, також відому як Stuptnik V. У суботу, 2 січня, Росія висунула ідею проведення клінічних випробувань в Україні.

Заявку компанії «Біолік» просуває Віктор Медведчук, один із лідерів проросійської партії «Опозиційна платформи – За життя» та кум президента Росії Володимира Путіна.

Міністерство охорони здоров’я України поки не відреагувало на запит про коментар, проте, за даними інформаційного агенства «Interfax», заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна буде використовувати вакцини, що пройшли клінічні випробування. Sputnik V досі проходить випробування третьої фази.

Президент України Володимир Зеленський минулого місяця сказав американській газеті New York Times, що цю вакцину будуть використовувати в «інформаційній війні» Росії проти України.

Але він також додав: «…Неможливо пояснити українському суспільству, чому б не взяти вакцину з Росії, якщо Америка та Європа не дають вакцини. Це неможливо пояснити будь-кому, хто вмирає».

Уряд Зеленського розраховує отримати вакцини від COVID-19 від Китаю та COVAX, глобальної програми від Всесвітньої організації охорони здоров’я, що надає вакцини безкоштовно біднішім країнам.

(Оригінал публікації на сайті інформаційного агенства Reuters)