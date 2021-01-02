Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, які вакцини проти COVID-19 буде використовувати Україна.

Як повідомив він у фейсбуці, Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.

«Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності», – наголосив він.

«Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19, дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього, Україна ухвалила рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах із суворою регуляторною політикою. Наголошую: лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання», – написав Ляшко.

Ідею застосування в Україні російської вакцини, відомої як «Спутнік-V», яка не пройшла належних випробувань, але схвалена для використання в Росії, протягом останніх місяців активно просуває проросійський діяч Віктор Медведчук, голова проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна.

Востаннє наразі він заявив про це 1 січня, повідомив сайт його партії. За цим повідомленням, харківська компанія «Біолік», яка має достатні виробничі потужності і кваліфікований персонал для виробництва вакцини від COVID-19, 30 грудня звернулася до Міністерства охорони здоров’я України і Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію медичного препарату – вакцини «Спутнік-V» для вакцинації нею українських громадян. За словами Медведчука, розробник цієї російської вакцини як єдиний наразі у світі вже дав дозвіл на передачу технології і клітинного матеріалу для виробництва цієї вакцини.

При цьому Медведчук повторив російські заяви про високу безпеку й ефективність цієї вакцини і про те, що її готуються використовувати ще в кількох країнах, крім Росії, але не згадав, що вона досі не пройшла обов’язкової для затвердження третьої фази клінічних випробувань.

Водночас він також твердив, ніби відмова від використання чи реєстрації в Україні цієї вакцини, яка є наразі вакциною-кандидатом із неперевіреною за міжнародними нормами безпечністю й ефективністю, за його словами, «свідчитиме про злочинний намір влади позбавити українських громадян права на отримання медичного захисту від коронавірусу».

Віктор Ляшко у своєму дописі навів дані про випробування російської вакцини з сайту Національної медичної бібліотеки США, де, зокрема, збирають дані про випробування вакцин. За цими даними, російська вакцина «Спутнік-V» нині випробовується чи готується до випробування в третій клінічній фазі в Росії і ще чотирьох країнах. Зокрема, в Росії, де в випробуванні, як заявлено, бере участь 40 тисяч учасників (що загалом відповідає міжнародній практиці), його планують завершити лише 1 травня. Випробування в Білорусі мали б завершити 10 квітня (але в ньому бере участь лише сто осіб), в Індії (з 1600 учасників) – у вересні, а в Венесуелі (2000 учасників) і в Об’єднаних Арабських Еміратах (1000 учасників) – аж у грудні 2021 року.

Віктор Медведчук уже намагався пов’язати харківську компанію «Біолік» із можливістю виробництва в Україні неперевіреної російської вакцини-кандидата. Із кількома заявами про це він виступив у першій половині грудня 2020 року.

Після першої з тих заяв 8 грудня підприємство виступило з заявою, що виробництво будь-якого препарату можливе лише за умови його державної реєстрації в Україні. Але й після того Медведчук продовжував пропагувати виробництво незареєстрованої вакцини-кандидата на цьому підприємстві.

У Міністерстві охорони здоров’я України вже заявляли, що будуть використовувати тільки ті вакцини, які пройдуть реєстрації в таких країнах чи юрисдикціях, як Європейський союз, США тощо. Серед інших, Україна також домовляється з розробниками вакцин проти COVID-19 у Китаї – але й їх можна буде використовувати тільки після належної реєстрації.

На відміну від китайських, кілька російських вакцин, серед яких і «Спутнік-V», які вже зареєстровані і застосовуються в Росії попри незавершені випробування, викликають у світі сумніви через очевидну політизованість прискореного схвалення їх Москвою – президент Росії Володимир Путін сприймав цю вакцину як проєкт державного престижу і домагався зареєструвати її в цій країні раніше, ніж десь у світі буде зареєстрована будь-яка інша вакцина.