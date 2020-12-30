Вакцини від COVID-19 в Україні: якщо не китайська, то яка?

Світ вже почав масово вакцинуватися, а в Україні влада запевняє, що робить все, аби отримати вакцину якнайшвидше. За оптимістичним сценарієм, перші дози мають надійти в лютому 2021 року. На ринку вже декілька вакцин і всі вони потребують різних умов щодо доставки і транспортування. Які ж умови для вакцини можуть забезпечити в Україні, а що може стати на заваді?

Міністерство охорони здоров’я 30 грудня повідомило, що ухвалило контракт на поставку китайської вакцини проти COVID-19 виробництва компанії «Сіновак» (Sinovac Biotech, Китай).

«Завдяки поставці вакцин від компанії «Сіновак» ми отримаємо 1 млн 913 доз вакцин проти коронавірусної хвороби. Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тисяч доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах», –​ наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читати також: Степанов сподівається на поставку перших 150-200 тисяч доз вакцини від COVID-19 у лютому

Які вакцини є на ринку?

Євросоюз 21 грудня надав дозвіл вакцині від COVID-19 американсько-німецького виробництва, Pfizer Inc. та BioNTech SE, а 27 грудня в усіх державах-членах ЄС почалася вакцинація.

У США тим часом, окрім цієї вакцини, дозволили до використання й іншу: Moderna Inc (США). Канада також це зробила 23 грудня, а от від ЄС дозволу очікують 6 січня.

Британська AstraZeneca на стадії отримання дозволу у Великій Британії. В Європейському управлінні з лікарських засобів (EMA) кажуть, що у січні ще не варто розраховувати на її затвердження щодо використання в країнах ЄС, передає Reuters.

У Китаї використовують щонайменше три вакцини власного виробництва: дві від державної національної групи Biotec (CNBG) і одна – Sinovac Biotech. Останню використовують, зокрема, в Туреччині і Бразилії.

Російську вакцину Україна не купуватиме, заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на недоведеність її ефективності.

Більше про перегони щодо створення вакцин, а також про російську та китайську вакцини читайте в матеріалі Радіо Свобода: Де ми є в перегонах вакцин від COVID-19?

Чим вони відрізняються?

Вакцини відрізняються умовами зберігання.

Препарати Pfizer потребують температурного режиму в -70 С і ця температура має зберігатися протягом всього ланцюга доставки. Лише в останні 5 днів перед використанням препарат може транспортуватися у холодильниках із температурою від +2 до +8 С , зазначає виробник.

Така вакцина, як Moderna, потребує -20 С і може зберігатися протягом 6 місяців.

А от виробники британської AstraZeneca заявили про більш лояльні умови: можна зберігати до шести місяців у звичайних холодильниках за температури від +2 до +8 С.

Китайська вакцина від Sinovac Biotech, про купівлю якої вже оголосили в Україні, також зберігається при температурі від +2 до +8 С аж до трьох років, за словами виробників.

Відрізняються вакцини і за своїм типом та ефективністю.

Зараз виробники кажуть про попередні результати ефективності. У Pfizer та Moderna – це близько 95%.

Дані про випробування вакцини проти COVID-19, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech, різнилися: проміжні дані випробувань на пізній стадії в Туреччині показали, що її вакцина CoronaVac ефективна на 91,25%, тоді як дослідники в Бразилії кажуть, що «постріл» був ефективним на понад 50%.

У британської AstraZeneca вийшла цікава історія: виробники вивели середню ефективність на рівні 70%, але пізніше з’ясували, що одній з груп помилково ввели першу дозу наполовину меншою, що підвищило ефективність дії вакцини в цій групі до 90%, за словами виробника. Тож дослідження тривають. Більше про це пише «Укрінформ».

Як Україна зможе їх отримати?

По-перше, придбати за гроші платників податків.

По-друге, існують міжнародні програми підтримки бідних країн і справедливого розподілу вакцин і засобів захисту.

Для цього при ВООЗ створили структуру COVAX. Українські посадовці кажуть, що у межах COVAX сподіваються отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення 4 мільйонів людей. Ці вакцини надійдуть як допомога, тобто безоплатно.

І в МОЗ, і в Центрі громадського здоров’я говорили про те, що що в межах програми COVAX Україна, найімовірніше, отримає вакцини від компанії AstraZeneca, зокрема це пов’язано із умовами зберігання і транспортування вакцини, які може забезпечити країна.

Чи є в Україні умови для зберігання вакцини?

ВВС News Україна отримали відповідь на запит від Центру громадського здоров’я щодо холодильників для вакцин і ситуація наступна:

Якщо зберігати при температурі від +2 до +8 С, то холодильників вистачить на 12 мільйонів доз вакцин.

доз вакцин. Якщо зберігати при -20 С, то є можливість розмістити лише 340 тисяч доз

доз Якщо потрібна температура від -80 до -60 С, то в Україні є холодильники лише для 67 тисяч доз.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький оголосив про рішення залучати приватні логістичні компанії до транспортування і зберігання вакцин у наднизьких температурах.

Радуцький на сторінці у фейсбуці описує, яким чином бачить логістику транспортування вакцини до кінцевого споживача. Опис вимог до препарату підходить лише під вакцину Pfizer, про закупівлю чи поставку якої в Україну поки не відомо.

«Ми розраховуємо в подальшому отримувати вакцини із традиційними умовами зберігання (від +2 до +8 градусів Цельсія), тому капітальні витрати на закупівлю та встановлення спеціалізованого обладнання не виправдають себе – дороговартісні холодильні камери стоятимуть порожніми. Приватні логістичні компанії мають і обладнання, і техніку, і відпрацьовану систему контролю на всіх етапах транспортування», – зазначає Радуцький.

Хто отримає вакцину в першу чергу?

Першочергової вакцинації потребують 21 мільйон людей, за підрахунками МОЗ.

Схема поетапності проведення щеплення, за словами міністра Степанова, має бути такою:

Медичні працівники, включно з особами, які беруть безпосередню участь у заходах з протидії епідемії;

Військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

Соціальні працівники;

Особи, що проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, а також персонал таких закладів;

Люди похилого віку (60 років і старші)

Учителі та інші працівники сфери освіти;

Працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, військовослужбовців Збройних cил України, Міністерство внутрішніх справ України;

Особи, що перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах, і працівники таких установ;

Дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які перебувають у групі ризику (люди, в яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові)

Масову вакцинацію в Україні планують розпочати навесні або влітку 2021 року.