У світі вже вкололи понад 5 мільйонів доз вакцин – дані Bloomberg

У 22 країнах світу вже вкололи понад 5,1 мільйона доз вакцин, свідчать дані, зібрані агентством Bloomberg.

Близько половини доз – 2,32 мільйона – вкололи в Сполучених Штатах Америки, де вакцинація почалася 14 грудня.

На другому місці йде Китай, де вкололи понад 1 мільйон доз вакцини, на третьому – Сполучене Королівство (625 981 доза).

Станом на ранок 30 грудня у світі виявили майже 82 мільйони випадків COVID-19. Одужали понад 46,3 мільйона людей, померли – близько 1,79 мільйона.