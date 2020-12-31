ВООЗ схвалила вакцину Pfizer/BioNTech проти COVID-19, що прискорить доступ до неї

Всесвітня організація охорони здоров’я надала так зване «надзвичайне схвалення на застосування» вакцині проти нового коронавірусного захворювання COVID-19 розробки компаній Pfizer і BioNTech. Цей крок, мовиться на сайті ВООЗ, «відкриває країнам двері до прискорення їхніх власних процедур схвалення для імпорту і застосування цієї вакцини».

Також це схвалення – перше з боку ВООЗ протягом нинішньої пандемії – дає можливість отримати цю вакцину для її розподілу Дитячому фондові ООН (ЮНІСЕФ) і Панамериканській організації охорони здоров’я.

На цей час низка країн уже схвалила кілька вакцин. Переважно йдеться про аналогічні «надзвичайні дозволи на застосування», що не є повноцінними схваленнями, але дають можливість почати щеплення негайно.

Оголошення було зроблене рівно через рік по тому, як 31 грудня 2019 року ВООЗ отримала перше повідомлення про таємниче захворювання, схоже на пневмонію, виявлене в місті Ухані в Китаї. Невдовзі з’ясували, що його викликає новий коронавірус, відомий нині як SARS-CoV-2.

На цей час число зареєстрованих у світі випадків захворювання перевищило 83 мільйони, а число зареєстрованих померлих від нього перевищило 1 мільйон 800 тисяч людей. Як вважають, насправді обидва числа вищі.