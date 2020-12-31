Україна отримає вакцину Sinovac Biotech упродовж 30 днів після її реєстрації – МОЗ

Україна отримає антикоронавірусну вакцину китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після її реєстрації, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Завдяки постачанню вакцини від компанії Sinovac Biotech ми отримаємо 1,913 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби. Під час першого постачання в Україну прибуде 700 тисяч доз, їх ми отримаємо впродовж 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах (США, Велика Британія, ЄС, Бразилія та інших)», – сказав Степанов.

За його словами, компанія має 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Ефективність вакцини за підсумками випробувань в Індонезії становить 97%, у Туреччині – 91%.

«Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%. Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року», – заявив Степанов.

30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.