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31 грудня 2020, Київ 12:13
Новини | Міжнародні

Рівно рік тому ВООЗ повідомили про виявлення нового коронавірусу

31 грудня 2019 року бюро ВООЗ у Китаї отримало інформацію про виявлення в місті Ухань китайської провінції Хубей випадків захворювання пневмонією невідомої етіології

31 грудня виповнюється рівно рік із моменту, коли влада Китаю вперше повідомила Всесвітній організації охорони здоров’я про виявлення коронавірусу нового типу, який викликає захворювання, назване пізніше COVID-19.

«Від того часу пандемія COVID-19 забрала так багато життів і призвела до значних перешкод у сім’ях, суспільствах та економіках у всьому світі. Але вона також викликала найшвидшу і найширшу реакцію на глобальну надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я в історії людства», – сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у новорічному повідомленні.

31 грудня 2019 року бюро ВООЗ у Китаї отримало інформацію про виявлення в місті Ухань китайської провінції Хубей випадків захворювання пневмонією невідомої етіології, йшлося в повідомленні на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

До 3 січня 2020 року влада Китаю повідомила ВООЗ про 44 пацієнтів із пневмонією, 11 з яких були у тяжкому стані. 11 березня поширення коронавірусу нового типу ВООЗ визнала пандемією.

За даними Університету Джонса Гопкінса, загальне число хворих COVID-19 у світі за час пандемії досягло майже 83 мільйонів, а кількість померлих становить 1,8 мільйона. Вважають, що обидві цифри можуть бути вищими.

У багатьох країна, зокрема, в США, Європі, Росії, почалася вакцинація від COVID-19, що дає надію на подолання пандемії.

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