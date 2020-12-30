ВООЗ: немає рекомендацій вживати вітаміни D, C та цинк для профілактики чи лікування COVID-19

Наразі немає рекомендацій щодо вживання вітамінів D і C та цинку здоровим людям з метою профілактики COVID-19 чи для лікування коронавірусу. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив голова офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

«ВООЗ координує зусилля з розробки та оцінки препаратів для лікування COVID-19», – додав він.

Голова офісу ВООЗ в Україні наголосив, що вітаміни D і C та цинк мають вирішальне значення для доброго функціонування імунної системи і відіграють життєво важливу роль у зміцненні здоров’я та здоровому харчуванні.

«Де тільки можливо, споживання мікроелементів має надходити зі збалансованого та різноманітного харчування, враховуючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження. Вітамін D може вироблятися в шкірі під впливом сонячного світла або надходити через їжу з природних джерел (наприклад, з жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, риб’ячий жир, яловича печінка, сир і жовтки), або через збагачені вітаміном D продукти чи добавки, що містять вітамін D», – зазначив Ярно Хабіхт.

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Якщо ж показник вітаміну D у людини граничний або коли продукти, сповнені вітаміном D, не вживаються, а вплив сонячного світла обмежений, «рекомендовано вживати вітамін D у дозах 200–600 МО (міжнародних одиниць), залежно від віку, або відповідно до національних рекомендацій».

Шкідливі наслідки від надмірного вживання вітаміну D – гіперкальціурія та гіперкальціємія – не виникають при рекомендованих рівнях споживання, додав голова ВООЗ.

«Рекомендований прийом для всіх вікових груп все ще значно нижчий за найнижчий рівень побічних ефектів 50 мг/день», – сказав він.

Втім, щоб залишатися здоровими, каже голова ВООЗ в Україні, слід вживати здорову їжу, підтримувати фізичну активність і виконувати загальні рекомендації щодо фізичного дистанціювання, носіння маски, використання дезінфектора та перебування вдома при поганому самопочутті.

Раніше про відсутність наукових даних щодо ефективності вищевказаних мікроелементів у профілактиці чи лікуванні COVID-19 Радіо Свобода повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України. У МОЗ також зауважили, що споживання будь-яких препаративних форм, у тому числі вітамінів, має відбуватися виключно за призначенням лікаря.

Останнім часом у ЗМІ з’явилося чимало повідомлень про те, що деякі дослідження демонструють: люди, які мають дефіцит вітаміну D, ймовірно, мають вищі ризики захворіти на COVID-19 та мати тяжчий перебіг хвороби. Були повідомлення і про цинк «як щит від коронавірусу».

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Як повідомив Радіо Свобода сервіс Liki24.com, попит на вітаміни в Україні суттєво зріс від початку пандемії і «залишається стабільно високим».

За цими даними, найчастіше користувачі сервісу шукають вітамін D і для дорослих, і для дітей – за останні два тижні жовтня кількість таких запитів зросла вдвічі. Попит на цинк, додають, збільшився всемеро. При цьому ціни на вітаміни в аптеках, зазначає сервіс, залишаються стабільними.

Радіо Свобода звернулося до Держлікслужби із запитаннями про попит і ціни та очікує відповіді.