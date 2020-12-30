В Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19: чи скасує уряд жорсткий січневий локдаун?

В Україні за офіційними даними знижується кількості нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Однак, МОЗ визнає, що в країні стали проводити менше тестів. Що буде із захворюваністю після свят? Чи скасують локдаун у січні? Коли і чим розпочнуть вакцинуватимуть населення? Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

– За вашими даними, минулого тижня в Україні було зроблено більш ніж 200 тисяч ПЛР-тестів, а позаминулого тижня – 250 тисяч. Раніше казали, що до кінця року за добу повинно робитися по 100 тисяч тестів. Враховуючи тести на антиген та ІФА, чи зараз вдається досягнути рівня 100 тисяч тестувань на день?

– У нас справді впала кількість тестів на ПЛР – 203 тисячі минулого тижня, – при цьому ми зробили експрес-тестів на антиген 58 тисяч, збільшуємо цю кількість. З чим пов’язано зменшення кількості тестування? В нас різко знизилася кількість звернень, і, як наслідок, ми бачимо, що зменшилася кількість людей, які перебувають у лікарнях, і кількість підтверджених діагнозів COVID-19.

Ми зараз розширили перелік людей, яким будемо робити тестування. Туди потрапляють із будь-якими симптомами респіраторного захворювання, плюс контактні особи.

Передали тестування безпосередньо сімейним лікарям, сімейні лікарі будуть всі отримувати тести на антиген, робити забір матеріалів для ПЛР-тестування. Усі наші потужності ми збільшили саме для такого проведення, як ми і казали.

– Тобто 100 тисяч тестів на день можливість робити є, просто мало звернень?

– Мало звернень, тому ми розширили перелік осіб, яким робитимемо.

Уся наша медична система інертна, дуже велика кількість учасників – у нас тільки 23 тисячі сімейних лікарів.

Сьогодні, наприклад, ми проводимо відеоконференцію з нашими регіонами для того, щоб вони більш активно за нашим новим, зміненим алгоритмом проводили тестування, щоб ми більше виявляли.

– Але при цьому ми бачимо, що щодня в Україні госпіталізують від півтори до трьох тисяч пацієнтів – це зазвичай 25-30% від нових випадків захворювання. Це велике чи мале число, про що це каже?

– У нас виписується приблизно така ж кількість. Ми повинні розуміти, що госпіталізації відбуваються, як правило, не відразу, а на дев’ятий, десятий, дванадцятий день захворювання людини, тому, по суті справи, зараз ми госпіталізуємо людей, які захворіли переважно раніше.

Але загальна кількість людей, які знаходяться в лікарнях, на сьогоднішній день трохи більше 25 тисяч – це з підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на нього. В нас доходило до 29 тисяч. Тобто загальна кількість зменшилась, зменшується далі, але, за нашими прогнозами, ми очікуємо все-таки збільшення кількості хворих на COVID-19 у січні. Це у тому числі буде результат усіх новорічних свят.

Читайте ще:

«Нептун» і COVID-19. Чому кисневі концентратори стали «машинами стратегічного призначення»

– Тож, ви не плануєте скасовувати оголошений січневий локдаун, бо очікуєте збільшення кількості нових випадків?

– Ми не плануємо його скасовувати. Це плановий жорсткий карантин, який [буде введений] з 8 по 24 січня. Перше – це те, про що ви сказали, що все-таки ми очікуємо збільшення кількості хворих.

Ми не плануємо скасовувати локдаун

А друге – дуже важливий момент, – що у нас сезонне підвищення захворюваності по грипу починається наприкінці січня, у лютому. І це захворювання, яке має ті ж ускладнення. І для нас дуже важливо максимально розвантажити медичну систему, щоб ми завжди могли надавати медичну допомогу.

– Ми бачимо, що Британія, країни ЄС, Ізраїль, США вже почали вакцинацію. Коли в Україні буде перша вакцина, є дата?

– Повірте, в нас достатньо інтенсивно відбуваються переговори з компаніями-виробниками. Найближчим часом ми очікуємо підписання договорів. І основний камінь спотикання – це початок поставки вакцин до України.

Ми все-таки очікуємо, що ми у лютому зможемо почати вакцинувати.

Ми все-таки очікуємо, що ми у лютому зможемо почати вакцинувати

Причому ми говоримо про справді велику вакцинацію. Тобто це не привезення 10 тисяч доз вакцин, а так, щоб ми могли хоча б почати повноцінний перший етап вакцинації, згідно з нашим національним планом вакцинації, який ми затвердили.

– Для зберігання вакцини при температурі мінус 70 градусів потрібні тисячі холодильників, спеціальне обладнання. Щоб перевозити її до регіонів, необхідний також спеціальний транспорт. Є кошти на це все?

– Більше того, в нас повністю відпрацьований цей механізм. Тільки у одного виробника [умови зберігання] – при мінус 70 [градусах].

Ми задіяли ряд комерційних промислових підприємств, з якими ми маємо домовленості



У нас є рішення, ми задіяли ряд комерційних промислових підприємств, з якими ми маємо домовленості, які готові забезпечити нам зберігання і логістику цієї вакцини у кількості 300 тисяч доз на тиждень – це те, що в нас є на сьогодні, з подальшим розширенням.

Паралельно ми говоримо про створення нашої інфраструктури, саме Міністерства охорони здоров’я, щоб ми могли зберігати за таких температур якусь кількість вакцин.

Ці процеси йдуть паралельно. Але на сьогоднішній день з таким температурним режимом ми повністю розуміємо, як нам діяти, що нам робити, і ми в змозі забезпечити і прийом цієї вакцини, і доставку в регіони.

Читайте ще:

Дослідники піддали сумніву те, що коронавірус передається через поверхні​

Онлайн і турбота: уроки від українського бізнесу. Як пережити локдаун?​

Цинк, вітаміни D та С і COVID-19: міфи, правда і рекомендації​

10 досягнень українських науковців у 2020 році: тести на COVID-19, наноантисептик, радіотелескоп та захист садів​