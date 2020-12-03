ВООЗ оновила рекомендації про використання масок

Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації про використання масок для профілактики поширення COVID-19.

Тканинні (немедичні) маски рекомендують носити:

всередині приміщень, де неможливо оцінити якість вентиляції чи з недостатнім провітрюванням, незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра;

у достатньо провітрюваних приміщеннях, де неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших;

у магазинах, школах, церквах, ресторанах, спортзалах, зупинках автотранспорту тощо, якщо дистанція щонайменше в 1,5 метра неможлива;

на ринках, ярмарках чи інших зібраннях просто неба, якщо неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

Медичні маски потрібно носити:

скрізь, де неможливо дотримуватися дистанції щонайменше в 1,5 метра, людям, які мають вищі ризики розвитку важкого перебігу COVID-19, а саме людям віком від 60 років та людям з хронічними хворобами;

скрізь людям з підозрою чи підтвердженим COVID-19, незалежно від того є симптоми захворювання чи ні, а також тим, хто очікує на результат тестування.

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує носити маски під час інтенсивних занять спортом, адже маска може заважати комфортному диханню. При цьому варто дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра та добре провітрювати приміщення. Особливу увагу варто приділяти дезінфекції поверхонь, яких часто торкаються.

Крім того, ВООЗ не рекомендує використовувати маски з клапанами, адже клапан видиху може пропускати повітря.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує: лише маска не може захистити від вірусу. Важливо дотримуватися дистанції, уникати великого скупчення людей, чхати та кашляти в лікоть чи одноразову хустинку, добре провітрювати приміщення.

В організації наголошують, що важливо ретельно мити руки до та після використання маски, а також правильно її одягати, носити, знімати та прати (якщо мова йде про тканинну маску) чи викидати (якщо йдеться про медичну маску).

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили майже 65 мільйонів випадків COVID-19. Хвороба забрала життя 1,5 мільйона людей.