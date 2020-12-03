COVID-19: Чехія послаблює карантинні обмеження

За даними Міністерства охорони здоров’я Чехії, кількість інфікованих коронавірусом серед населення суттєво зменшилась. Страшні сценарії з весни цього року, коли чехи переживали першу хвилю захворювань на COVID-19, відійшли в минуле, кажуть фахівці. Друга хвиля таки наздогнала чехів, але застала їх напоготові. Перші ознаки страху, дезінформації, навіть паніки швидко взяли під свій контроль фахівці, насамперед лікарі-інфекціоністи у співпраці з Міністерством охорони здоров’я. Саме вони створили спеціальну комісію, яка взяла від своє крило все, що було потрібно зробити, щоб подолати інфекцію й фейки про неї. На законодавчій базі був створений PES (Protiepidemický system) – протиепідеміологічна система, яка зосереджує інформацію про поширення інфекції COVID-19 на теренах країни, а також, що дуже важливо, щоденно, в разі потреби й кілька разів на день інформує громадян про стан захворювань на COVID-19 в різних частинах Чехії.

А як здолати інфекцію?

Як свідчить чеський досвід, великих затрат робити не треба, потрібно лише дисципліновано виконувати ті нескладні правила, які опрацювали фахівці й затвердив уряд. Фахівці наголошують: найголовніший обов’язок – потреба мати повсюди на собі захисну маску: на вулиці, в транспорті і в усіх приміщеннях, куди людина заходить.

Лише раз протягом цього року я зустріла в метро чоловіка без маски. Важко описати те, як на нього накинулись пасажири з вимогою негайно вийти з метро, що він врешті і був змушений зробити.

Саме завдяки дисциплінованості чеських громадян вдалось в країні суттєво обмежити поширення хвороби, переконані фахівці, що поставило Чеську республіку на одне з перших місць серед країн ЄС в боротьбі з COVID-19.

Саме на цій основі й були опрацьовані нові правила, які починають діяти 3 грудня й відрізняються від попередніх значним пом’якшенням вимог.

Зміни від 3 грудня

Після тривалої перерви нарешті відкриються ресторани, кафе й інші заклади харчування, однак і зараз є кілька правил, яких не буде можна обійти, а саме: заклади можуть працювати лише до 22:00, за одним столом дозволяється сидіти не більше ніж чотирьом особам, а приміщення ресторану може бути заповненим лише наполовину.

Також 3 грудня нарешті відкриються крамниці, яким дозволено працювати також і в неділю, що досі було заборонено. Однак, щоб уникнути натовпів, на кожного відвідувача в крамниці має бути виділено 15 квадратних метрів площі.

Відкриються також перукарні, масажні й манікюрні салони, але лише за умови дотримання таких правил: 15 квадратних метрів площі на одного клієнта, відстань між клієнтами – 2 метри і, звичайно, обов’язкові захисні маски.

Від 3 грудня можна буде продовж доби вільно прогулюватись містами і селами, тобто заборона вечірніх і нічних прогулянок скасована. Дозволяється також споживати алкогольні напої під відкритим небом.

Для туристів відкриваються готелі й пансіонати, свої двері відчинять також музеї, галереї, замки, бібліотеки, однак водночас їхні приміщення можуть прийняти не більше від 25 відсотків прийнятої кількості.

Власники кафе, ресторанів, готелів, музейники і галеристи, які досі підраховували втрати, з надією дивляться в майбутнє. Сподіваються, що Карлів міст заповнять туристи, а Прага, Чеський Крумлов, Франтішкові Лазні таки дочекаються своїх відвідувачів і гостей.

Станом на ранок 3 грудня, за даними університету Джонса Гопкінса, у Чехії за весь час пандемії виявили 533 042 інфікованих коронавірусом, померли 8 515 людей, одужали 461 599 пацієнтів.