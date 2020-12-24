Наукових даних щодо ефективності вітаміну D або цинку в профілактиці COVID-19 наразі немає – МОЗ

Наукових даних щодо ефективності вітаміну D або цинку в профілактиці COVID-19 наразі немає, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«З метою забезпечення протистояння коронавірусній хворобі (COVID-19) наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 квітня 2020 року №762 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 липня 2020 року №1653) затверджено протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого зазначені у запиті вітаміни відсутні», – йдеться у відповіді МОЗ.

Останнім часом у ЗМІ з’явилося чимало повідомлень про те, що деякі дослідження демонструють: люди, які мають дефіцит вітаміну D, ймовірно, мають вищі ризики захворіти на COVID-19 та мати тяжчий перебіг хвороби. Були повідомлення і про цинк «як щит від коронавірусу».

Однак, зазначають у МОЗ, «дотепер не отримано наукових даних щодо їх ефективності у профілактиці COVID-19».

Також у відомстві зазначили, що споживання будь-яких препаративних форм, у тому числі вітамінів, має відбуватися виключно за призначенням лікаря.

Тим часом, як повідомив Радіо Свобода сервіс Liki24.com, попит на вітаміни в Україні суттєво зріс від початку пандемії і «залишається стабільно високим».

За цими даними, найчастіше користувачі сервісу шукають вітамін D: і для дорослих, і для дітей – за останні два тижні жовтня кількість таких запитів зросла вдвічі. Попит на цинк, додають, збільшився всемеро. При цьому ціни на вітаміни в аптеках, зазначає сервіс, залишаються стабільними.

Радіо Свобода звернулося до Держлікслужби із запитаннями про попит і ціни та очікує відповіді.