В Угорщині уточнили плани щодо можливості використання російської вакцини проти COVID-19

В Угорщині уточнили плани уряду, які припускали можливість використання в цій країні російської вакцини проти COVID-19 «Спутнік-V», що не пройшла належних випробувань.

Як повідомив Ґерґей Ґуяш, міністр-керівник апарату прем’єра Віктора Орбана, Угорщина не буде застосовувати цієї вакцини6 попри двосторонню співпрацю в продовженні її випробувань.

Причиною зміни позиції він назвав «недостатні виробничі можливості» для вакцини в Росії.

Урядовець також підтвердив, що будь-які масові закупівлі вакцин Угорщиною мають бути елементом загального процесу Європейського союзу.

Це перший чіткий сигнал, що суперечливу російську вакцину не будуть широко застосовувати для вакцинування угорського населення, що складає близько 10 мільйонів осіб.

Раніше, наприкінці листопада, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що російську вакцину «Спутнік-V» випробують у його країні на безпечність і ефективність. Він також говорив, що між одним із угорських виробників ліків і російськими партнерами тривають переговори про можливе виробництво російської вакцини в самій Угорщині.

На початку грудня в цій країні уточнили, що в клінічних випробуваннях російської вакцини можуть узяти участь від 3 до 5 тисяч угорців7

А 28 грудня Сійярто написав у фейсбуці, що Угорщина вже отримала 6 тисяч доз російської вакцини (яку, як і вже наявні вакцини, застосовують двома дозами з відступом у кілька тижнів). Тоді він написав, що їх отримає Національний центр громадського здоров’я Угорщини, який і вирішить, що з нею робити.

Усі ці кроки, за словами оглядачів, були безпрецедентними для країни-члена Європейського союзу, норми якого вимагають схвалення вакцин тільки Європейським агентством медичних препаратів для всіх країн ЄС, перш ніж їх можна пропонувати на ринок у Євросоюзі.

Плани Угорщини про випробування в цій країні російської вакцини і можливості її виробництва й застосування посилили тертя між Будапештом і Брюсселем. Відносини між ними вже давно напружені з низки інших причин, пов’язаних із відступом Угорщини від демократії, як кажуть у ЄС. Натомість Угорщина останнім часом зміцнює контакти з Росією.

Наразі в ЄС схвалена єдина вакцина проти COVID-19 розробки компаній Pfizer і BioNTech. В Угорщині її почали застосовувати для медичних працівників 26 грудня – на день раніше, ніж у більшості країн Євросоюзу. На черзі й схвалення в ЄС вакцини розробки компанії AstraZeneca й Оксфордського університету, а також компанії Moderna. Ці вакцини вже пройшли всі необхідні випробування.

Будапешт уже зарезервував 12 мільйонів доз таких вакцин і ще однієї перспективної вакцини-кандидата в очікуванні, що вона теж буде схвалена. Крім того, Угорщина домовляється з розробниками трьох китайських вакцин-кандидатів, які завершують свої клінічні випробування.

Сам Китай, як і Росія, вже застосовує свої вакцини для свого населення, хоча вони ще не пройшли необхідних випробувань.

На відміну від китайських, кілька російських вакцин, серед яких і «Спутнік-V», викликають у світі сумніви через очевидну політизованість прискореного схвалення їх Москвою навіть без завершення випробувань – президент Росії Володимир Путін сприймав цю вакцину як проєкт державного престижу і домагався зареєструвати її в цій країні раніше, ніж десь у світі буде зареєстрована будь-яка інша вакцина. Тим не менше, Росія стверджує, що її вакцину замовили вже близько 50 країн, і в деяких із них уже тривають її випробування.