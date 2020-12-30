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30 грудня 2020, Київ 22:29
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Більше ніж половина росіян не хоче приймати вакцину Sputnik-V

Більше ніж половина росіян не хоче приймати вакцину Sputnik-V

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