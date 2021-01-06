Компанія «Біолік» підтвердила слова Медведчука, що подала на реєстрацію неперевірену російську вакцину від COVID-19

Харківська фармацевтична компанія «Біолік» підтвердила слова проросійського діяча Віктора Медведчука, що подала на реєстрацію в Україні неперевірену російську вакцину-кандидата проти COVID-19, відому як «Спутнік-V», яка не пройшла належних випробувань.

«У зв’язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу – вакцини «Гам-КОВІД-Вак», – мовиться в повідомленні на головній сторінці компанії зі згадкою про офіційну назву російського препарату, що було оприлюднене 5 січня.

Компанія також оприлюднила копію своєї заяви про намагання державної реєстрації в Україні неперевіреної вакцини-кандидата розробки країни, яка веде нині гібридну війну проти України. При цьому ця заява опублікована тільки на головній сторінці сайту – в інших місцях, на кшталт розділу новин, її немає.

Можливість легального використання в Україні цього російського препарату, про яке не раз твердив Віктор Медведчук, голова проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна, вже виключили раніше українські посадовці.

Зокрема, про відсутність будь-яких раціональних підстав для закупок цього виробу заявляв 3 січня голова державного підприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов. Він звернув увагу, що в сегменті так званих векторних вакцин, у якому намагається ствердитися російський препарат, що не пройшов належних випробувань, є значна конкуренція, і деякі вакцини цього типу вже отримали дозволи на використання.

Перед тим, 2 січня, на неможливості використання в Україні препарату «Спутнік-V» наголошував головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Україна буде використовувати лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень, «тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності», наголосив він.

Ляшко звернув увагу, що Україна ухвалила рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах із суворою регуляторною політикою.

Ідею застосування в Україні російської вакцини, відомої як «Спутнік-V», яка не пройшла належних випробувань, але, попри це, схвалена для використання в Росії, протягом останніх місяців активно просуває Віктор Медведчук. Востаннє наразі він заявляв про це 1 січня, повідомляв сайт його партії.

За тією заявою Медведчука, яке нині підтвердила харківська компанія «Біолік», ця фірма звернулася до Міністерства охорони здоров’я України і Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію медичного препарату – вакцини «Спутнік-V» – для вакцинації нею українських громадян.

При цьому Медведчук повторював російські заяви про високу безпечність і ефективність цієї вакцини і про те, що її готуються використовувати ще в кількох країнах, крім Росії, – але не згадав, що вона досі не пройшла обов’язкової для затвердження третьої фази клінічних випробувань.

Водночас він також твердив, ніби відмова від використання чи реєстрації в Україні цієї вакцини, яка є наразі вакциною-кандидатом із неперевіреною за міжнародними нормами безпечністю й ефективністю, за його словами, «свідчитиме про злочинний намір влади позбавити українських громадян права на отримання медичного захисту від коронавірусу».

Віктор Ляшко у своєму дописі 2 січня навів дані про випробування російської вакцини з сайту Національної медичної бібліотеки США, де, зокрема, збирають дані про випробування вакцин. За цими даними, російська вакцина «Спутнік-V» ще лише випробовується чи готується до випробування в третій клінічній фазі в Росії і ще чотирьох країнах. Зокрема, в Росії, де в випробуванні, як заявлено, бере участь 40 тисяч учасників (що загалом відповідає міжнародній практиці), його планують завершити тільки 1 травня. Випробування в Білорусі мали б завершити 10 квітня (але в ньому бере участь лише сто осіб), в Індії (з 1600 учасників) – у вересні, а в Венесуелі (2000 учасників) і в Об’єднаних Арабських Еміратах (1000 учасників) – аж у грудні 2021 року.

Віктор Медведчук уже намагався пов’язати харківську компанію «Біолік» із можливістю виробництва в Україні неперевіреної російської вакцини-кандидата. Із кількома заявами про це він виступив у першій половині грудня 2020 року. Тоді, після першої з тих заяв, 8 грудня підприємство виступило з заявою, що виробництво будь-якого препарату можливе лише за умови його державної реєстрації в Україні. Але й після того Медведчук продовжував пропагувати виробництво незареєстрованої вакцини-кандидата на цьому підприємстві.

У Міністерстві охорони здоров’я України вже заявляли, що будуть використовувати тільки ті вакцини, які пройдуть реєстрації в таких країнах чи юрисдикціях, як Європейський союз, США тощо. Серед інших, Україна також домовляється з розробниками вакцин проти COVID-19 у Китаї – але й їх можна буде використовувати тільки після належної реєстрації.

На відміну від китайських, кілька російських вакцин-кандидатів, серед яких і «Спутнік-V», які вже зареєстровані і застосовуються в Росії попри незавершені випробування, викликають у світі сумніви через очевидну політизованість прискореного схвалення їх Москвою: президент Росії Володимир Путін сприймав цю вакцину як проєкт державного престижу і домагався зареєструвати її в цій країні раніше, ніж десь у світі буде зареєстрована будь-яка інша вакцина.