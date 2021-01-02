Росія хоче випробовувати можливості своєї вакцини проти COVID-19 на українцях

Росія хоче на українцях випробовувати нові можливості своєї експериментальної вакцини проти COVID-19, а саме ефект її комбінації з так само експериментальною вакциною розробки британсько-шведської компанії AstraZeneca. Про це заявив на телеканалі «Росія-1» голова «Російського фонду прямих інвестицій» Кирило Дмитрієв.

Цей фонд фінансував розробку російської вакцини-кандидата «Спутнік-V», яка досі не пройшла необхідних клінічних випробувань, але яку вже застосовують у Росії і яку просувають українські проросійські сили для застосування в Україні.

Крім того, Дмитрієв повторив, що його фонд готовий передати Україні технології для виробництва і застосування в цій країні неперевіреної російської вакцини.

«Ми всіляко готові співпрацювати з Україною, тому що ми вважаємо, що вакцини – без політики», – заявив він.

Заява Дмитрієва пролунала через кілька годин по тому, як в Україні головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко підтвердив, що Україна буде використовувати лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли обов’язкову за міжнародними нормами третю фазу клінічних досліджень. «Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності», – наголосив він.

Кілька російських вакцин, серед яких і «Спутнік-V», які вже були зареєстровані і застосовуються в Росії попри незавершені випробування (в Росії планують завершити їх лише в травні), викликають у світі сумніви через очевидну політизованість прискореного схвалення їх Москвою: президент Росії Володимир Путін сприймав цю вакцину як проєкт державного престижу і домагався зареєструвати її в цій країні раніше, ніж десь у світі буде зареєстрована будь-яка інша вакцина.

Ідею виробництва і застосування в Україні російської вакцини протягом останніх місяців активно просуває проросійський діяч Віктор Медведчук, голова проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна. За повідомленнями сайту його партії, про це він кілька разів говорив під час відвідин Москви і з Путіним, і з Дмитрієвим. Востаннє наразі Медведчук заявив про це 1 січня.

Компанія AstraZeneca, яка розробляє вакцину спільно з Оксфордським університетом, намагається підвищити ефективність своєї вакцини-кандидата, що має ближчим часом завершити третю фазу клінічних випробувань. Задля цього компанія заявила 11 грудня про бажання випробувати комбінацію своєї вакцини з російською вакциною-кандидатом, які створені на схожих, але дещо відмінних принципах. Тоді йшлося про те, що такі випробування мали бути здійснені на росіянах.