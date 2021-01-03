Керівник «Медзакупівель»: для замовлення російської вакцини немає жодних раціональних підстав

Для замовлення російської вакцини «Sputnik V» від COVID-19 немає раціональних підстав, повідомив голова державного підприємства «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов у фейсбуці.

«Наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав», – заявив Жумаділов.

Він звернув увагу, що в сегменті векторних вакцин є значна конкуренція.

«18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн, включно із Великобританією», – розповів Жумаділов.

У серпні Росія повідомила, що першою у світі розробила вакцину від COVID-19.

11 листопада творці російської вакцини «Спутнік V» відзвітували про перші результати третьої фази клінічних випробувань. Вони стверджують, що ефективність становила 92 відсотки.

Згодом Росія подала до Всесвітньої організації охорони здоров’я заявку на сертифікацію вакцини «Спутнік V».