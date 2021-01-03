Радіо Свобода Weekly: вакцина від COVID-19, війна, пенсії і комуналка у 2021 році

Головна новина – світ зустрів 2021 рік!

У більшості країн святкування були обмежені локдаунами – фото дивіться тут.

А у низці українських міст 1 січня 2021 року відбулася смолоскипова хода до дня народження Степана Бандери.

Ці марші проводять представники крайніх правих організацій. Як в Україні сприймають цю ходу та акції, які проводять праві сили? Як це бачать на Заході? І як російська пропаганда використовує дії праворадикальних груп для спотворення іміджу України в світі? Про це – читайте в аналітичному матеріалі.

Час турбулентності. Яким буде 2021 рік для України?

«Якщо б мене попрохали одним словом оцінити український 2021 рік, я б назвав його роком турбулентності!», – розмірковує про прийдешній рік журналіст і політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Що чекає на Україну і які проблеми українцям доведеться вирішувати – читайте у його колонці.

Зеленський vs Тупицький: «конституційне протистояння» під ялинкою

Намагання президента України Володимира Зеленського відсторонити голову КСУ Олександра Тупицького поглиблюють конституційну кризу в Україні, про це говорять і правники, і політичні експерти. Проте на Банковій переконані, що Кримінально-процесуальний кодекс дає главі держави право відсторонювати суддів. В Конституційному суді вже оголосили рішення президента «юридично нікчемним» і закликали негайно скасувати його. Які наслідки може мати протистояння глави держави і КСУ, яке з 2020 року переноситься у 2021 рік, з'ясовувало Радіо Свобода.

Газ подорожчав: що робити українцям

Із Нового року газ для простих українців дорожчає: про це повідомляє і «Нафтогаз», й інші постачальники блакитного палива побутовим споживачам. Серед причин подорожчання газу експерти називають ситуацію на європейських ринках та в самій Україні: попит на енергоресурси взимку різко зростає. Правила газового ринку передбачають, що кожен постачальник щомісяця може зменшувати або ж збільшувати ціну на блакитне паливо для клієнтів. Тому ж, кого нові ціни не влаштовують, експерти пропонують або змінювати постачальника, або економити цей енергоресурс, наприклад, за рахунок утеплення житла. Більше про це – за лінком.

Як зростуть пенсії і виплати у 2021 році: інтерв’ю із міністром Мариною Лазебною

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна працює у цій сфері практично все життя, а тому може занти, коли все ж може прийти «кінець епохи бідності». Якими будуть пенсії у нинішньому році, хто і коли може розраховувати на перерахунок, а хто – на індексацію? Чому потрібно переходити до накопичувального рівня пенсійної системи і хто цей процес гальмує?

Відповіді на ці запитання, а ще про лікарняні на самоізоляції та спрощення процедури виплати допомоги родичам медиків, померлих від COVID-19, та те, чим можуть прислужитися так звані «соціальні громади», – в інтерв’ю Марини Лазебної для Радіо Свобода.

Що ще сталося протягом тижня?

В Україні зросла мінімальна зарплата​ і подорожчала електроенергія для населення через єдиний тариф. Згідно одного із соціологічних опитувань, Зеленський та Бойко вийшли б у другий тур виборів президента, якби вибори відбулися зараз. Президент Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса. ​Порошенко заявляє, що операцію із затримання «вагнерівців» планували під час його президентства.​ OCCRP назвав «людину року у сфері організованої злочинності та корупції». Коломойський був у фіналі. ​Добкін заявив, що буде балотуватися у мери Харкова.

Вибір Донбасу-2020. Чи змінила війна настрої місцевих жителів?

У 2020 році на підконтрольній Україні частині Донбасу відбулися місцеві вибори, результат яких – не тільки віддзеркалення політичних уподобань жителів Донбасу, але й важливий сигнал Києву, запевняють фахівці. Чи змінила війна погляди місцевих жителів? Чому політичні сили, які виступають за зближення з Росією і відкрито говорять, наприклад, про автономію Донбасу, отримали серйозну підтримку? Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» побували у Сватовому та Кремінній, містах Луганської області, де на виборах перемогли кандидати партії «Опозиційна платформа – За життя».

Що нижчий рівень, то більше депутаток. Скільки жінок потрапили до місцевої влади на виборах-2020

Вибори до органів місцевого самоврядування у 2020 році відбувалися за новими правилами – зокрема, гендерними квотами, які передбачали, що принаймні 40% списків має складати гендерна меншість. Експерти та активісти сподівалися, що це дозволить збільшити представництво жінок у владі. Так і сталося – але до паритету ще далеко.

Зброя для України: як посилюватимуться ЗСУ в 2021 році

Бюджет Міноборони в 2020-му досяг 117 мільярдів гривень. Це рекордна для України цифра. Понад 21 мільярд з цієї суми був призначений для закупівлі нових видів озброєнь і техніки. Цього року фінансування залишиться на тому ж рівні, хоча, за словами військового керівництва, переозброєння ЗСУ вимагає значно більших ресурсів. На що в таких умовах зробить ставку українська армія, яка техніка повинна посилити військо і в чому 2021-й рік має стати унікальним для Збройних сил? Про це – у матеріалі​.

​12 фактів про український Донбас: ОУН-УПА, дисиденти і виступи шахтарів проти радянської влади

«Донбас ніколи не був україномовним», «На сході завжди схилялися перед радянською владою», «Луганщина і Донеччина живуть російською ідеологією»… Які ще стереотипні фрази ви чули про східний регіон України? Це бачення Донбасу нав’язували роками, і не лише іншим областям, але й самому регіонові. В луганських і донецьких школах не всім розповідали, що в цих регіонах за незалежність України боролися ОУН, армія УНР і місцеві партизанські загони, що виступили проти радянської системи. Що тут були бунти проти колективізації, а десятки донбаських господарів позбавили майна як «куркулів». Радіо Донбас.Реалії зібрало 12 фактів, які знищують стереотипи.

Вакцини від COVID-19 в Україні: якщо не китайська, то яка?

Світ вже почав масово вакцинуватися, а в Україні влада запевняє, що робить все, аби отримати вакцину якнайшвидше. За оптимістичним сценарієм, перші дози мають надійти в лютому 2021 року. На ринку вже декілька вакцин і всі вони потребують різних умов щодо доставки і транспортування. Чи можуть забезпечити належні умови для вакцинації в Україні, і що може стати на заваді?

Цинк, вітаміни D та С і COVID-19: міфи, правда і рекомендації​

За неофіційним даними, попит на вітаміни в Україні від початку пандемії суттєво зріс і «залишається стабільно високим». Найчастіше, кажуть, українці шукають вітамін D, цинк та вітамін С. Однією із причин зростання попиту називають поширення інформації про те, що нібито «прийом низки вітамінів і мікроелементів знижує ризик ускладнень при COVID-19». Всесвітня організація охорони здоров’я та Міністерство охорони здоров’я України у відповідь на запити Радіо Свобода наголосили: наукових даних щодо ефективності вказаних вище вітамінів у профілактиці чи лікуванні COVID-19 наразі немає. Більше про це – за лінком.

Також дослідники піддали сумніву те, що коронавірус передається через поверхні. Про це ви можете почитати тут.

Світлі сторони пандемії. Чи збережуться вони?

А в цьому матеріалі журналісти зібрали позитив, які принесла пандемія – від чистішого довкілля й вільніших доріг до кращого балансу для багатьох між особистим життям і роботою. Як це зробило наше життя кращим і що залишиться із нами після скасування усіх карантинних обмежень?

Зустріч 1941 року: диктатори Гітлер і Сталін 80 років тому готувалися до нової війни

У такі ж новорічні дні 80 років тому – на межі 1940–1941 років – німецький та радянський диктатори, Адольф Гітлер і Йосиф Сталін, виношували агресивні плани, готуючись до нового етапу Другої світової війни.

Про те, до чого готувався Сталін, не так добре відомо, як про те, до чого готувався Гітлер. Але, очевидно, у Кремлі теж готувалися до війни, позаяк наприкінці грудня 1940-го і на початку 1941 року Сталін інтенсивно спілкувався з військовими. Мабуть, не про мирну розбудову соціалізму в цих розмовах йшлося. ​Більше про військові приготування Гітлера і Сталіна на межі 1940-1941 років – читайте.

Зимовий відпочинок-2021: 18 ідей, куди поїхати в Україні у Новому році

Щоб від найяскравіших та найвеселіших зимових свят у пам’яті залишилися не лише застілля, щоб новорічно-різдвяний цикл святкувань цього року відрізнявся від попереднього і наступного, варто відвідати якомога більше цікавих, красивих і унікальних куточків України. Їхнє розмаїття дозволяє туристу обрати зимовий відпочинок на свій смак: оздоровчий, активний, або романтичний. Радіо Свобода зібрало 18 ідей, куди можна поїхати, щоб зима 2021 року стала незабутньою.

Щасливого і успішного року!

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