В Україні зросла мінімальна зарплата

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла до шести тисяч гривень. Це передбачає державний бюджет на 2021 рік, ухвалений у грудні.

Згідно з законом про держбюджет, від 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6,5 тисяч гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата становила п'ять тисяч гривень.

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік 15 грудня. За документ висловилися 289 народних депутатів, проти – 38, 16 утрималися, 23 не голосували.

Президент Володимир Зеленський підписав його 25 грудня.