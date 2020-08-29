Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати на 227 гривень

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати на 227 гривень з 1 вересня. Про це повідомили в Офісі президента 29 серпня.

«Документ передбачає збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня поточного року на рівні 5 тис. грн на місяць», – мовиться у повідомленні.

Кабінет міністрів України з 1 вересня підвищив посадові оклади за всіма тарифними розрядами у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в країні до 5 тисяч гривень, або на 227 гривень.

Щоб зберегти розрив між першим тарифним розрядом і мінімальною заробітною платою в 44,5%, Кабмін збільшив ставку за цим розрядом на 123 грн – до 2 225 гривень.