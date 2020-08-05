У серпні ціна на газ для населення зросте – «Нафтогаз»

У серпні ціна на газ для населення зросте, повідомила компанія «Нафтогаз».

«Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу «Місячний». Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду», – заявили в «Нафтогазі».

У компанії повідомили, що із завершенням дії режиму ПСО (Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу) компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання.

«Нафтогаз» пояснив, що тариф «Місячний» – перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі всі побутові клієнти автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ.

Згідно з тарифом, споживачі можуть зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.

До 1 серпня ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною та публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.