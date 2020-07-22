Кримінальний товар: як Росія продала український газ у Криму

Російська влада продала 11,5 мільйона кубометрів газу з Глібовського газосховища в Криму. Цей газ, як з'ясували Крим.Реалії, раніше був видобутий на родовищі в Херсонській області та закачувався у кримське газосховище реверсним шляхом вже після того, як півострів почала контролювати російська влада. Кому дістався цей газ і чим може обернутися ця купівля для нового власника, читайте в нашому матеріалі.

Газ із Глібовського підземного сховища готували до продажу з квітня. У документації торгів він значиться як «майно федеральної власності» на підставі рішення підконтрольного Росії кримського суду. Блакитне паливо не менше ніж шість років зберігалося в Глібовському газосховищі, яке контролюється місцевим ДУП «Чорноморнафтогаз» ‒ українське підприємство, захоплене у 2014 році й «націоналізоване» російською владою.

Як закачували український газ до Криму

Коли оголошення про продаж газу опинилися на російському порталі торгів, увагу Крим.Реалії привернула занижена ціна і наявність судового рішення, що визначило його походження. Нам вдалося з'ясувати, що виставлений на торги газ був видобутий декілька років тому на родовищі у Стрілковому Херсонської області. Видобувало його українське ПрАТ «Пласт», пов'язане з колишнім народним депутатом України, втікачем Олександром Онищенком.

Завдяки домовленостям з «Чорноморнафтогазом», який на той момент вже контролювався російською владою, видобутий газ закачувався в Глібовське газосховище, розташоване на анексованому півострові.

Яким чином це вдавалося в тих умовах, стало зрозуміло лише через декілька років, коли Центральна енергетична митна служба намагалася через суд оштрафувати кримський «Чорноморнафтогаз» за закачування та зберігання «природного газу українського походження», видобутого на Стрілковому газовому родовищі України без сплати митних зборів і податків у 2014 і 2015 роках.

Крим.Реалії мають рішення підконтрольної Росії мирової судової ділянки №92 Чорноморського судового району Криму від 15 травня 2017 року, на засіданні якої співробітник підприємства розкрив усю схему. Згідно з текстом судового рішення, газ зі Стрілкового закачували до Криму, оскільки доступ до компресорної станції був неможливий через присутність російських військових у тому регіоні.

«Природний газ, видобутий на Стрілковому газовому родовищі, переміщався територією Криму в реверсному режимі газогоном Стрілкове-Джанкой з огляду на те, що компресорна станція на газогоні «Стрілкове-Джанкой-Сімферополь» перебувала в зоні обмеженого прикордонного доступу, адже охоронялася співробітниками Збройних сил Росії. У зв'язку з чим можливість отримання до неї доступу персоналу для експлуатації об'єкта, зокрема для регулювання подачі газу, було неможливим», ‒ йдеться в документі.

У результаті рішенням підконтрольного Росії кримського суду український газ зі Стрілкового був «примусово безоплатно переведений у федеральну власність». І незабаром російське Міжрегіональне територіальне управління Федерального агентства з управління держмайном у Криму виставило його на продаж.

Знижка ‒ 90%

Ціна та якість газу були визначені товарознавчою експертизою. У січні цього року «Ростовська лабораторія судових експертиз» оцінила його ринкову вартість у 15,3 мільйона рублів. Проте охочих купити цей газ навіть за зниженою ціною від самого початку не було. Дати торгів декілька разів переносили через відсутність заявок на участь в аукціоні.

У підсумку переможцем аукціону був визнаний Журавель Артем Олександрович. Він запропонував за газ ціну в 15,7 мільйона рублів. На торгах Артем Журавель переміг чотирьох конкурентів ‒ кримські та російські компанії.

Хто він такий, достеменно невідомо. Якусь інформацію в документації торгів, що вказувала б на сферу діяльності покупця або яку-небудь ще інформацію про нього, знайти не вдалося. Його контактів у відкритому доступі теж не виявилося.

У російському реєстрі є декілька підприємців з такими відомостями в різних російських регіонах. Але ніхто з них не займається паливною або газовою діяльністю.

Артем Журавель обійшов на аукціоні такі паливні компанії, як російське ТОВ «Руспетрол», що володіє мережею автозаправок і наливними базами в Москві, Орлі, Курській, Ярославській та Липецькій областях Росії, а також ТОВ «Фірма «ТЕС» сім'ї кримських бізнесменів Геннадія та Сергія Беймів.

Сергій Бейм у 2014 році майже рік керував «Чорноморнафтогазом», який на той момент вже контролювала російська влада, а зараз за підтримки російської влади Криму він продовжує реалізовувати свої бізнес-проєкти.

Газові наслідки

У відтвореному на материковій частині України ДАТ «Чорноморнафтогаз», яке є правонаступником «націоналізованих» у Криму активів однойменного підприємства, вважають конфіскацію та реалізацію газу, поставленого ПрАТ «Пласт» на територію Криму, незаконними, відповідно до закону України про окуповані території.

Генеральний директор ДАТ «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова звернулася з цього приводу до СБУ і Прокуратури АРК.

У Прокуратурі АРК повідомили Крим.Реалії, що питання притягнення до відповідальності причетних до незаконного відчуження газу в Криму, «вирішуватиметься під час судового розслідування в кожному конкретному випадку, з урахуванням зібраних доказів».

Прокурори наразі розслідують кримінальне провадження «за фактом незаконного та широкомасштабного захоплення приватної та публічної власності окупаційною владою Криму, серед іншого активного природного газу із запасів низки українських підприємств», а також встановлюють збитки.

«Слідством встановлюються фактичні обставини передачі незаконно створеним на тимчасово окупованій території Криму органом ‒ «Радою міністрів республіки Крим» 12,4 мільйона кубометрів активного природного газу українських підприємств, які фактично перебувають у підземному Глібовському газосховищі, у ведення «державного унітарного підприємства республіки Крим «Чорноморнафтогаз». Зараз правоохоронними органами встановлюється вартість зазначеного газу, яка буде підтверджена відповідними експертними висновками, згідно із законодавством України», ‒ повідомили у відомстві.

Для притягнення до відповідальності причетних до відчуження українського газу в прокуратурі розраховують використовувати різні правові механізми. Серед них ‒ спеціальне досудове розслідування і судове провадження, а також міжнародно-правові інструменти. Їх хочуть застосовувати, зокрема і до тих, хто перебуває на півострові.

Крим.Реалії готові надати можливість висловитися всім сторонам і відомствам, згаданим у цьому матеріалі.