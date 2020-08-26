Уряд з 1 вересня підвищив оклади у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати на 227 гривень

Кабінет міністрів України з 1 вересня підвищив посадові оклади за всіма тарифними розрядами у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати в країні до 5 тисяч гривень, або на 227 гривень. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 26 серпня.

Щоб зберегти розрив між першим тарифним розрядом і мінімальною заробітною платою в 44,5%, Кабмін збільшив ставку за цим розрядом на 123 грн – до 2 225 гривень.

Крім того, Кабмін підвищив посадові оклади за всіма тарифними розрядами, виходячи з нового розміру посадового окладу співробітника першого тарифного розряду.

Раніше цього тижня Верховна Рада ухвалила закон №3963, який передбачає збільшення мінімальної зарплатні в Україні з 1 вересня на 277 гривень – до 5 тисяч гривень на місяць. За цей документ проголосували 326 депутатів.