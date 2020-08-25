Рада збільшила мінімальну зарплату на 277 гривень

Верховна Рада ухвалила закон №3963, який передбачає збільшення мінімальної зарплатні в Україні з 1 вересня на 277 гривень – до 5 тисяч гривень на місяць.

За цей документ проголосували 326 депутатів.

Фактичне зростання мінімальної зарплати складе майже 6%. Кошти на підняття оплати праці влада планує залучити з тих ресурсів, які зекономили на обслуговуванні державного боргу.

З 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла на 550 гривень і становила 4 тисячі 723 гривні на місяць, або 28 гривень 31 копійка за годину.