Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з повідомлення на сайті Офісу президента, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тисяч гривень. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тисячі гривень. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначений у сумі 246 млрд 635 млн 500 тисяч гривень.

На охорону здоров’я передбачили майже 160 млрд гривень, на розвиток освіти і науки спрямують майже 170 млрд гривень. Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд гривень, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 грудня – до 6,5 тисяч гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік 15 грудня. За документ висловилися 289 народних депутатів, проти – 38, 16 утрималися, 23 не голосували.