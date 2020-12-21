Разумков підписав закон про державний бюджет-2021

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про державний бюджет на 2021 рік, повідомляє сайт парламенту.

«Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 мільярда гривень, на медицину – 159,9 мільярда гривень, на соціальний захист населення – 315 мільярдів гривень. На безпеку та оборону держави передбачили 267 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні.

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Ще 2,6 мільярда гривень, зазначають у пресслужбі Верховної Ради, передбачено на закупівлю вакцин.

Відтак закон переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік 15 грудня. За документ висловилися 289 народних депутатів, проти – 38, 16 утрималися, 23 не голосували.