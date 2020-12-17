Уряд очікує транш МВФ у лютому-березні – Шмигаль

Уряд України очікує черговий транш від Міжнародного валютного фонду у лютому-березні наступного року. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі «Великої онлайн-розмови НВ».

Він назвав ці терміни «реалістичними», якщо не виникне чергових «сюрпризів».

Шмигаль наголосив, що цього року транш отримати вже не вдасться

«Місія має бути призначена, ми пройшли всі процедури... Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати це не пізніше лютого, але лютий-березень – це прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ», – зазначив прем’єр.

Минулого тижня Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України очікує найближчими днями оголошення дати прибуття в країну місії Міжнародного валютного фонду.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

Новопризначений радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Тимофій Милованов 23 листопада заявив, що Україна не встигає отримати транш від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.